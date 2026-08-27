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Kolesarstvo

Pogačar je bil v šoku, česa podobnega ni doživel že dolgo

Enric Mas edini, ki je imel odgovor na napad vodilnega na dirki, ki je že pri treh etapnih zmagah na tej Vuelti. Tudi jutri gorska etapa.
Enric Mas ga je izzval, podobno kot na Lombardiji leta 2022 pa Pogačarju tudi tokrat v šprintu ni bil kos. Foto Jose Jordan/AFP
Galerija
Enric Mas ga je izzval, podobno kot na Lombardiji leta 2022 pa Pogačarju tudi tokrat v šprintu ni bil kos. Foto Jose Jordan/AFP
Nejc Grilc
27. 8. 2026 | 17:50
4:12
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V svetu vrhunskega športa ni prostora za darila, tudi Tadej Pogačar jih poklanja le redko. V šesti etapi Vuelte je znova prvi prečkal ciljno črto, a doživel presenečenje – na njegovo pospeševanje na makadamskem delu vzpona je imel Enric Mas pripravljen odgovor, kar je Pogija vrglo iz tira in kmalu bi se njegova Vuelta nesrečno končala, ko je zdrvel s ceste. Nato so prevladali mirni živci in Tadej je pokazal, da je še vedno gospodar Vuelte, Mas pa je z vožnjo sezone z drugega mesta izrinil Primoža Rogliča, ki je znova dirkal odlično in v cilj prišel v prvi zasledovalni skupini. Šesta etapa je bila kot nalašč, da Tadej znova poskusi nekaj posebnega. Hitro je bilo jasno, da ga zanima boj za etapno zmago, ekipa Emiratov močni ubežni skupini, ki se je oblikovala šele po dveh urah dirkanja, ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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