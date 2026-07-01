Pogačar je dobil uro za (vsaj) milijon evrov, a z njo ne sme v javnost

Slovenski as Tadej Pogačar je pred začetkom dirke po Franciji pričakovano v središču pozornosti, enako velja za njegove sponzorje. Proizvajalec luksuznih ur Richard Mille je v sodelovanju s Colnagom predstavil posebno uro RM 64-01 Tourbillon Colnago, omejeno na le 50 primerkov, slovenski šampion pa je glavni obraz prestižne kampanje.

Ura je zasnovana kot poklon Colnagovim kolesom in bo v svet elitnega urarstva prenesla značilne oblikovne elemente italijanske znamke. Skeletni mehanizem spominja na strukturo kolesarskega okvirja, navdih za mostičke so značilne cevi okvirja pri Colnagovih kolesih, na kroni pa je tudi Colnagov znak asa s križem. Model ima ročno navijanje, med materiali so uporabili titan, rdeče zlato in modri kremen.

FOTO: Richard Mille

Cena uradno ni objavljena, a po ocenah specializiranih medijev se giblje blizu milijona dolarjev oziroma okoli 800.000 švicarskih frankov. Pri Richard Millu to ni presenečenje, saj podobni modeli z ročnim navijanjem pogosto dosegajo cene od 500.000 pa vse do dveh milijonov dolarjev.

Pogačar je že v preteklosti dirkal (in padel ter jo poškodoval na Pariz – Roubaixu) z dragocenimi urami Richard Mille, tudi z modelom, vrednim približno 350.000 dolarjev, a novega prestižnega izdelka na Touru ne bo nosil. Pogačarja namreč skrbi osebna varnost, saj hoditi v javnosti in dirkati tik ob množicah navijačev z več kot milijonom evrov na zapestju ni najboljša ideja.

Svetovni prvak bo tako uro najbrž nosil predvsem na sponzorskih dogodkih, ne pa med lovom na novo rumeno majico. Tudi brez milijonskega dodatka na zapestju bo Pogačar na Touru dovolj opazen.