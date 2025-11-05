  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Pogačar je imel velike težave, bil je poln vode in blizu odstopa

    Desna roka Tadeja Pogačarja Tim Wellens je v pogovoru za francoski časnik L'Equipe razkril, kako resne so bile težave Slovenca na Touru.
    Tim Wellens je Tadeju Pogačarju poleti pomagal do zmage na Touru. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Tim Wellens je Tadeju Pogačarju poleti pomagal do zmage na Touru. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Nejc Grilc
    5. 11. 2025 | 10:15
    5. 11. 2025 | 10:20
    2:12
    Ob koncu sezone je Tadej Pogačar razkril, da ga je na dirki po Franciji v zadnjem tednu mučila poškodba kolena, tudi zato je komaj čakal na konec dirke in odhod domov. Zdaj je njegova desna roka Tim Wellens v intervjuju za francoski L'Equipe razkril malo ozadja poškodbe.

    Pogačar se vsako leto izumi na novo, a glavnemu cilju ne bo ušel

    »Zdaj Tadej javno govori o poškodbi, tako da ni več skrivnost. Sredi 17. etape je prišel do mene in mi rekel: 'Tim, imamo problem, koleno me zelo boli!' Nato je odšel do zdravniškega avtomobila, da bi ga pregledali. Po koncu etape je šel v bolnišnico na dodatne preglede, odkrili so nekakšno vnetje. Prepričan sem bil, da bo to prišlo v javnost, a začuda ni,« je Wellens opisal, kako se je vse skupaj začelo.

    Če ne bo presenečenj ali poškodb, bo Wellens tudi prihodnje leto del lova na peto rumeno majico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Če ne bo presenečenj ali poškodb, bo Wellens tudi prihodnje leto del lova na peto rumeno majico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

    Tudi zaradi poškodbe je bil Pogačar v zadnjem tednu dirke na kolesu manj agresiven kot sicer. »Ko je prišel na avtobus, smo videli, da ni v dobrem stanju, njegovo telo je zadrževalo vodo, pridobival je težo. Bil je v hudih bolečinah in nismo bili prepričani, če bo lahko nadaljeval in preživel kraljevsko etapo, razmišljal je o odstopu,« je še dodal Wellens.

    Da se za Pogija prižene do limita, mora kdaj dirkati tudi zase

    Presenetilo ga je, da je imel Pogi tudi mentalne težave. »Ko smo bili skupaj, smo se imeli res dobro, vzdušje je bilo odlično,« je dodal Belgijec, ki je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Emirates, nato pa še opisal, s čim vse se Pogačar vsak dan srečuje na kolesu: »Postal je res velik zvezdnik, težko si je predstavljati, če tega ne vidiš od blizu. Če mora med dirko opravit potrebo, se mora dobro skriti, sicer se ljudje tudi medtem, ko gre odtočit, želijo slikati z njim.«

    poškodbaTadej Pogačardirka po FrancijiTour 2025Tim Wellens

