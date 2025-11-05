Pogačar je imel velike težave, bil je poln vode in blizu odstopa

Ob koncu sezone je Tadej Pogačar razkril, da ga je na dirki po Franciji v zadnjem tednu mučila poškodba kolena, tudi zato je komaj čakal na konec dirke in odhod domov. Zdaj je njegova desna roka Tim Wellens v intervjuju za francoski L'Equipe razkril malo ozadja poškodbe.

»Zdaj Tadej javno govori o poškodbi, tako da ni več skrivnost. Sredi 17. etape je prišel do mene in mi rekel: 'Tim, imamo problem, koleno me zelo boli!' Nato je odšel do zdravniškega avtomobila, da bi ga pregledali. Po koncu etape je šel v bolnišnico na dodatne preglede, odkrili so nekakšno vnetje. Prepričan sem bil, da bo to prišlo v javnost, a začuda ni,« je Wellens opisal, kako se je vse skupaj začelo.

Če ne bo presenečenj ali poškodb, bo Wellens tudi prihodnje leto del lova na peto rumeno majico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Tudi zaradi poškodbe je bil Pogačar v zadnjem tednu dirke na kolesu manj agresiven kot sicer. »Ko je prišel na avtobus, smo videli, da ni v dobrem stanju, njegovo telo je zadrževalo vodo, pridobival je težo. Bil je v hudih bolečinah in nismo bili prepričani, če bo lahko nadaljeval in preživel kraljevsko etapo, razmišljal je o odstopu,« je še dodal Wellens.

Presenetilo ga je, da je imel Pogi tudi mentalne težave. »Ko smo bili skupaj, smo se imeli res dobro, vzdušje je bilo odlično,« je dodal Belgijec, ki je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Emirates, nato pa še opisal, s čim vse se Pogačar vsak dan srečuje na kolesu: »Postal je res velik zvezdnik, težko si je predstavljati, če tega ne vidiš od blizu. Če mora med dirko opravit potrebo, se mora dobro skriti, sicer se ljudje tudi medtem, ko gre odtočit, želijo slikati z njim.«