Pogačar je novi Pantani

Današnja, 9. etapa

Osma etapa je minila v znamenju Pogačarjevega boja za izgubljenimi sekundami. Napadel je prvič in napad ni uspel, poskusil je drugič, tudi zaman, v tretje mu je uspelo. Napadel je trikrat! Napadati smo ga videli skoraj na vsaki dirki, kateri je nastopil. In primerjava se je ponudila kar sama; Pogi je novi pirat! Njegov slog dirkanja je z etape v etapo , iz dirke na dirko, bolj podoben dirkanju, kot ga je uprizarjal sloviti, ki še danes buri duhove kolesarskih navdušencev zaradi svojih podvigov na klancih.Deveta 154- kilometrov dolga etapa poteka med Paujem in Larunsom. Vmes je kar 5 kategoriziranih pirenejskih vzponov, med njimi trije, ki merijo več kot 1000 metrov nad morjem. Cilj današnje etape ni na vrhu klanca, ampak po zahtevnem 12-kilometrskem spustu, ki ima na koncu še 6-kilometrski podaljšek za »pod nogo«, kar pomeni, da je vseskozi cesta rahlo navkreber.Mesto Pau je najbolj obiskana lokacija v zgodovini Tour de Franca. Letos bo Tour to mesto obiskal že 72.Po 50-kilometrih kolesarje čaka prvi prelaz De La Hourcere. Vzpon je dolg 11,1 kilometra, naklon pa 8,8 odstoten. Kratek spust vodi do naslednjega vzpona Soudet. Vzpon z najvišjo točko dneva, 1.540 metrov, je 3,8 kilometra dolg z 8,5-odstotnim povprečnim naklonom.Sledi skoraj 20-kilometrski spust v dolino, potem sledi zadnji vzpon čez prelaz Marie Blanque, ki je dolg 7,7 kilometra, povprečni naklon je 8,6-odstoten. Ta klanec velja med kolesarji za enega najbolj osovraženih v kolesarskem svetu. Spust je dolg 12 kilometrov in je tudi zahteven, potem pa še 6 kilometrov »ravnine« do cilja.Favoriti današnje etape so znani, seveda, če ne bo ubežniške skupine. Primož Roglič bo najverjetneje dan pred odmorom oblekel rumeno majico, sajpriznava, da bo zadovoljen z deseterico in da ne namerava na vse pretege braniti majice. Obleči majico pred dnevom odmora, ki sledi jutri, je dokaj nehvaležno, saj se z njo zelo povečajo dejavnosti, ki jemljejo dan, namenjen počitku in regeneraciji. Včerajšnja etapa je dokaz, da Jumbo Visma stavi vse na enega - na