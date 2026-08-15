Pogačar je pil pivo in bil na 80 odstotkih, zdaj se poigrava z nami

Danes je Tadej Pogačar nesporno najboljši kolesar na svetu, najbrž tudi vseh časov. Še pred nekaj leti pa se je zdelo, da bo imel vsaj na dirki po Franciji resno konkurenco v Jonasu Vingegaardu, ki je slovenskemu šampionu dvakrat zapored prekrižal pot do rumene majice. Nekdanji pomočnik pri ekipi UAE Emirates George Bennett pojasnjuje, kako je Pogačar treniral v prvih sezonah med profesionalci in kdaj ter zakaj je postal nepremagljiv na kolesu.

»Razlika med mano in Tadejem je zelo podobna razliki med mano in vami,« je Bennett nazorno pojasnil novozelandskemu novinarju, s katerim se je pogovarjal v podkastu in nadaljeval: »Razlika med Pogačarjem in drugim mestom je neverjetna, tudi mi težko verjamemo, s kakšno lahkoto nas prehiteva na kolesu, izjemno je to spremljati.«

Bennett je pojasnil, kako se je Pogačar razvijal v prvih letih: »Mi smo vsi že bili na 100 odstotkih, takrat smo že vedeli, kaj moramo početi s prehrano, kako skrbeti za svoje telo, kako trenirati, bili smo na višinskih pripravah, vse smo delali na visoki ravni. Tadej pa je bil še otrok, dirkal je na 80 odstotkih, ni imel še taktičnega občutka za dirko, bil je le fant, ki je pil pivo in imel dva ali tri kilograme preveč, pa je vseeno zmagoval. Gnala ga je ta želja po zmagovanju. Ko je izgubil Tour proti Jonasu, je v glavi naredil preskok, takrat se je odločil, da bo vse počel na 100 odstotkih in danes je nepremagljiv.«

S Pogačarjem je dirkal v sezonah 2022 in 2023. Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP

Nekdanji moštveni kolega iz vrst Emiratov nima odgovora, zakaj je tako dober. »Najbrž je kar nekaj genov v njem moralo mutirati. Srce, pretok krvi, mišice, najbrž kar vse,« je Bennett zaključil v smehu. S Pogačarjem sta skupaj dirkala v letih 2022 in 2023, nato je Bennett odšel k Israel Premier Techu in zdaj dirka za moštvo NSN.