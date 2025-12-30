Pogačar med Federerjem in Đokovićem, na seznamu pogreša Ronalda

Tadej Pogačar v kolesarskem svetu najvišja priznanja pobira kot za stavo. Kaj jih ne bi, potem ko bo že peto leto zapored končal na vrhu jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI), njegova prevlada v tem športu pa ga postavlja ob bok najboljšemu v zgodovini Eddyju Merckxu. Letos je četrtič prejel tudi nagrado za slovenskega športnika leta, manj lovorik pa je prejel na globalni sceni, bržkone tudi, ker kolesarstvo na njej ne sodi med komercialno največje športe.

To »tradicijo« so prekinili pri francoskem časniku L'Équipe in ga razglasili za šampiona šampionov v letu 2025, ob tem pa tudi objavili zanimiv pogovor s 27-letnikom s Klanca pri Komendi, ki se je znašel v izbrani družbi velikih zvezdnikov svetovnega športa.