Pogačar na evropskem prvenstvu z nekoliko oslabljeno ekipo, Roglič gre v Italijo

Tadej Pogačar bo naslovu svetovnega v nedeljo želel dodati še zmago na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Tega letos gosti Francija, natančneje departmaja Drôme in Ardèche, kjer bomo videli precej zahtevno traso, na kateri bo konkurenca morda še hujša kot v Ruandi.

Glavna pomočnika ostajata izkušena Domen Novak in Matej Mohorič, ki sta že v Kigaliju odigrala pomembno vlogo pri slovenskem napadu na mavrično majico. V Franciji bosta nastopila tudi Matevž Govekar in Jaka Primožič, na nekoliko lažji trasi pa bodo še bolj do izraza prišle njune individualne zmogljivosti.

Velika čast za trojico iz slovenskih ekip

Zadnja tri mesta v odpravi proti Franciji pa so pripadla članom slovenskih kontinentalnih ekip. Iz ljubljanskega Pogi Team Gusta prihaja Škofljičan Mihael Štajnar, sicer aktualni državni prvak v kronometru. V reprezentanci resda ne bo Jana Tratnika, a idrijsko kvoto tokrat zapolnjuje mladi Anže Skok, zadnje osmo mesto v ekipi pa je pripadlo odličnemu šprinterju Tilnu Finkštu, ki ima za seboj eno izmed najboljših sezon v karieri.

Matevž Govekar bo vnovič pomemben član izbrane vrste selektorja Uroša Murna. Čeprav je šprinter, na tekmah z reprezentanco vedno dirka izjemno. FOTO: Sprint Cycling/KZS

Čeprav bo Tadej Pogačar prvi favorit za zmago, pa slovenska reprezentanca tokrat zagotovo ni najmočnejša. Zaradi klubskih obveznosti ne bo Gala Glivarja in Luke Mezgeca, Primož Roglič in Jan Tratnik sta se odločila, da se bosta raje posvetila drugim dirkam v koledarju.

Slovensko veselje v Franciji bo tudi tokrat poskusil preprečiti Remco Evenepoel, ki bo s seboj pripeljal odlično ekipo. Ta bo poskusila na vsak način v težave spraviti svetovnega prvaka, a doslej še niso bili uspešni. Če kdo ve, kako se v Franciji premaga Pogačarja, je to Jonas Vingegaard. Danec se na dirke vrača po zmagi na dirki po Španiji, a ni specialist za enodnevne preizkušnje, zato se zna zgoditi, da sploh ne bo kapetan favorizirane osmerice pod taktirko selektorja Michaela Mørkøva.

Domen Novak že v ekipi UAE Emirates pogosto opravlja izjemno delo, ko pa pomaga Tadeju Pogačarju, pa iz sebe vedno uspe iztistniti še nekaj več. FOTO: Sprint Cycling/KZS

V danski ekipi bosta namreč tudi odlični šprinter Mads Pedersen, ki je letos v življenjski formi, in Matthias Skjelmose, četrti s svetovnega prvenstva. Z večimi kapetani bodo tako Danci lahko v težave potisnili Tadeja Pogačarja, ki sam ne bo uspel pokrivati številnih napadov.

Vrača se tudi Portugalec Joao Almeida, v Ruandi je dobro pripravljenost potrdil Juan Ayuso. Med glavnimi favoriti se omenja še Francoza Paula Seixasa in Pavla Sivakova, Italijana Alberta Bettiola in Švicarja Jana Christena.

Tudi v preostalih kategorijah bomo lovili modri dres z zvezdicami

Slovenske nastope z vožnjo na čas odpira Maruša Tereza Šerkezi, sicer svetovna prvakinja v olimpijskem krosu, ki bo v kategoriji mladink napadala visoki uvrstitvi tako v kronometru kot na cestni dirki. Pri članicah gre omeniti, da bo Urška Žigart tokrat dobila pomočnico, saj se ji pridružuje državna prvakinja Eugenija Bujak. Ta bo nastopila tudi v vožnji na čas, medtem ko se bo Žigartova preizkusila le na cestni dirki. Med mlajšimi članicami bo dirkala Nika Bobnar.

Pri mlajših članih tokrat ne bo nastopal Jakob Omrzel, ki se te dni v močni konkurenci meri na dirki po Hrvaški, a selektor Martin Hvastija bo vseeno imel na voljo močno peterico. Kapetana bosta hitra Anže Ravbar in Erazem Valjavec, v reprezentanci pa so še Sven Aleksander Mernik, Jaka Marolt in Anže Skok. Zaradi bolezni je doma ostal Nejc Komac.

Kje bo dirkal Primož Roglič?

Primož Roglič je v Kigaliju prikazal dobro formo, jo lahko potrdi v Italiji? FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Primož Roglič je na svetovnem prvenstvu z enajstim mestom potrdil dobro formo, ki jo bo poskusil prenesti na enodnevne dirke v Italiji. Za zdaj portal ProCyclingStats navaja, da bo dirkal na treh preizkušnjah v nedeljo, ponedeljek in torek. Po dveh lažjih ga 7. oktobra čaka zahtevna dirka po treh dolinah Vareseja, kjer je že slavil leta 2019.

Pričakovati gre, da bo sezono zaključil na zadnjem spomeniku sezone v Lombardiji, kjer bi bil lahko eden glavnih konkurentov Tadeju Pogačarju. Svetovni prvak bo tam napadal svojo peto zaporedno zmago, oba slovenska zvezdnika pa zatem čaka zasluženi počitek.