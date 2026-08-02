  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Pogačar na Krvavcu zaostal za sedmimi rekreativci

Na vzponu s Cerkelj na Krvavec je bil najhitrejši Nemec Frederik Niessen.
Tadeja Pogačarja je v vzponu na Krvavec prehitelo sedem rekreativcev. FOTO: Dejan Javornik
Galerija
Tadeja Pogačarja je v vzponu na Krvavec prehitelo sedem rekreativcev. FOTO: Dejan Javornik
M. Š., STA
2. 8. 2026 | 12:36
2. 8. 2026 | 12:43
1:58
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je dva dneva po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalcev doživel poraz, zaradi katerega pa se ne bo obremenjeval. Na dirki S Klanca v Klanec, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar sedem tekmecev.

Najhitrejši med vsemi je bil na vzponu s Cerkelj na Krvavec Nemec Frederik Niessen, ki je klanec premagal v času 45 minut in 49 sekund. Drugo mesto je šlo v Italijo k Andrei Calza, najboljši Slovenec pa je bil Mirko Kovačič na tretjem mestu. Pogačar je zaostal za približno štiri minute, treba pa je vedeti, da se je na vzpon podal približno sedem minut za prvimi.

Dirka S Klanca na klanec se je, preden so se kolesarji v koloni v sproščeni vožnji odpeljali proti Cerkljam, sicer začela v Tadejevi Komendi. Odprl jo je kar sam, pred tem pa je vlil pogum vsem nastopajočim.

Kot je izjavil pred začetkom, v zadnjih nočeh ni dobro spal. »A zbudil sem se dobre volje, saj res lep dan,« je navzoče pozdravil dvakratni svetovni prvak. Zatem je vsem zaželel, da bi bilo težkega vzpona hitro konec, da bi se lahko hitro vrnili v Komendo. Tja bo skupaj z olimpijskim prvakom v smučarskih skokih Domnom Prevcem priletel s helikopterjem, nakar bodo nadaljevali zabavo.

»Sam bom vrnil s helikopterjem, česar pa se kar malo bojim. Raje bi se vrnil s kolesom,« je priznal Pogačar.

Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Skrivni raj Ane Roš: hiša, v kateri se je rodil njen okus

Kamnita hiša v istrski vasici, divje ostrige, domača šalša in dolga kosila so za vedno zaznamovali otroštvo in kulinarični okus Ane Roš.
Karina Cunder Reščič 1. 8. 2026 | 07:53
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Plačna kapica v ligi NBA ne raste tako hitro, kot predvideva kolektivna pogodba. Razliko bo leta 2028 čutil tudi Luka Dončić.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Tadej PogačarDomen PrevcS Klanca v klan'cKomendaKrvavec

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Nesreča

Požar na trajektu v Indoneziji: pet mrtvih, 41 pogrešanih

Nekateri potniki so pred ognjem skočili v morje, od koder so jih reševala druga plovila.
2. 8. 2026 | 13:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po Emi Klinec na vrhu še Nika Vodan

Slovenske smučarske skakalke so se tudi na drugi tekmi za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Visli predstavile v zelo lepi luči.
Miha Šimnovec 2. 8. 2026 | 13:03
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
S klanca v klan'c

Pogačar na Krvavcu zaostal za sedmimi rekreativci

Na vzponu s Cerkelj na Krvavec je bil najhitrejši Nemec Frederik Niessen.
2. 8. 2026 | 12:36
Preberite več
Premium
Nedelo
Seznam svetovne dediščine

Unesco je bojišče za kulturni in intelektualni vpliv

Letos se je na Unescov seznam svetovne dediščine uvrstilo 25 novih lokacij. Konec leta se iz organizacije umikajo ZDA, kar bi lahko izkoristila Kitajska.
Urša Izgoršek 2. 8. 2026 | 12:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Beseda tedna

Požár

V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo požar.
2. 8. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
S klanca v klan'c

Pogačar na Krvavcu zaostal za sedmimi rekreativci

Na vzponu s Cerkelj na Krvavec je bil najhitrejši Nemec Frederik Niessen.
2. 8. 2026 | 12:36
Preberite več
Premium
Nedelo
Seznam svetovne dediščine

Unesco je bojišče za kulturni in intelektualni vpliv

Letos se je na Unescov seznam svetovne dediščine uvrstilo 25 novih lokacij. Konec leta se iz organizacije umikajo ZDA, kar bi lahko izkoristila Kitajska.
Urša Izgoršek 2. 8. 2026 | 12:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Beseda tedna

Požár

V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo požar.
2. 8. 2026 | 12:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo