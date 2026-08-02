Pogačar na Krvavcu zaostal za sedmimi rekreativci

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je dva dneva po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalcev doživel poraz, zaradi katerega pa se ne bo obremenjeval. Na dirki S Klanca v Klanec, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar sedem tekmecev.

Najhitrejši med vsemi je bil na vzponu s Cerkelj na Krvavec Nemec Frederik Niessen, ki je klanec premagal v času 45 minut in 49 sekund. Drugo mesto je šlo v Italijo k Andrei Calza, najboljši Slovenec pa je bil Mirko Kovačič na tretjem mestu. Pogačar je zaostal za približno štiri minute, treba pa je vedeti, da se je na vzpon podal približno sedem minut za prvimi.

Dirka S Klanca na klanec se je, preden so se kolesarji v koloni v sproščeni vožnji odpeljali proti Cerkljam, sicer začela v Tadejevi Komendi. Odprl jo je kar sam, pred tem pa je vlil pogum vsem nastopajočim.

Kot je izjavil pred začetkom, v zadnjih nočeh ni dobro spal. »A zbudil sem se dobre volje, saj res lep dan,« je navzoče pozdravil dvakratni svetovni prvak. Zatem je vsem zaželel, da bi bilo težkega vzpona hitro konec, da bi se lahko hitro vrnili v Komendo. Tja bo skupaj z olimpijskim prvakom v smučarskih skokih Domnom Prevcem priletel s helikopterjem, nakar bodo nadaljevali zabavo.

»Sam bom vrnil s helikopterjem, česar pa se kar malo bojim. Raje bi se vrnil s kolesom,« je priznal Pogačar.