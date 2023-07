Pogačar na novem colnagu, Mohorič na biserni meridi

Dirka po Franciji je dirka vseh dirk, zato je jasno, da tu predstavijo vse najnovejše, kar premore kolesarska industrija. Zanimanje za dirko s tem doseže še večje število navijačev, potencialnih kupcev kolesarske opreme.

Poudariti moramo, da morajo imeti ekipe v svetovni seriji po pravilih Svetovne kolesarske zveze samo tisto opremo, ki jo je mogoče kupiti v običajnih kolesarskih trgovinah. Torej kolesarji ne smejo dirkati s prototipi ali kosi opreme, ki so izdelani samo zanje.

Kolesa so vedno na vrhu seznama opreme, ki si jo želimo ogledati pred prvo etapo dirke. Vse ekipe startajo s povsem novimi kolesi in novo opremo. Nekatera kolesa so predstavljena na začetku sezone in pred Tourom doživijo le kako osvežitev, nekatera pa so tik pred Tourom močno spremenjena in tančica skrivnosti se odgrne šele pred startom tritedenske pentlje.

Mezgec prisega na največjega, na Giant

Ekipa Jayco Alula, za katero dirka tudi Luka Mezgec, ima na voljo tri različna kolesa tajvanske znamke Giant. Dve sta namenjeni za cestno dirkanje in eno za vožnjo na čas.

Giant je še vedno največji proizvajalec koles na svetu. Seveda spada tudi med najkakovostnejše znamke. Nekateri celo trdijo, da je Giant tehnološko vedno korak pred vsemi in da v njihovi tovarni izdelujejo okvirje koles za mnoge druge prestižne znamke. Ampak to je že poslovna skrivnost. Luka Mezgec ima za letošnji Tour na voljo tri modele. Prvi je aerodinamični model Giant Propel Advanced SL. Kolo je opremljeno z opremo Shimano Dura Ace in obročniki Cadex. Luka pravi, da ta model uporablja za bolj ravninske dirke, medtem ko za gorske ali hribovite preizkušnje vozi model Giant TCR Advanced SL.

Luka Mezgec prisega na največjega, na Giant. FOTO: Jayco Alula

Luka Mezgec in njegov Giant. FOTO: Jayco Alula

Ta model je tudi najlažje kolo v pelotonu, saj je edini, ki ga morajo za nekaj gramov obtežiti, ker so ga »shujšali« na 6,7 kilograma, po pravilih UCI pa mora tekmovalno kolo tehtati najmanj 6,8 kilograma. Moramo spomniti, da odkar so kolutne zavore edina izbira dirkačev ter plašči brez zračnic tubeless dimenzij od 28 do 32 milimetrov širine, kolesa dosegajo težo nad sedem kilogramov. Na kronometrih Luka vozi Giant Trinity Advanced Pro TT, model kolesa, ki že nekaj sezon buri duhove v pelotonu.

Tajvansko podjetje bo opremilo tudi ženski del ekipe, v katerem slovenske barve zastopa Urška Žigart. Dekleta bodo nastopala na kolesih znamke Liv, ki je Giantov oddelek ženskih koles. Na voljo jim bo kolo Liv Langma Advanced SL Disc.

Urška Žigart na ženski različici Gianta, ki ima žensko ime Liv. FOTO: Jayco Alula

Izboljšali Pogačarjevo najuspešnejše kolo

V Pogačarjevi ekipi UAE so letos naredili korenite spremembe v kolesarski opremi. Zamenjali so praktično vse, razen znamke čelad. In seveda ostaja Colnago, prestižna italijanska znamka z neverjetno uspešno zgodovino. Ekipa je novo kolo predstavila decembra v Alicanteju v Španiji.

»Osnova za novo kolo je bil njegov predhodnik V3RS, zato je bila pred nami zahtevna naloga, kako še izboljšati naše najuspešnejše kolo doslej, na katerem je Tadej Pogačar dobil že dva Toura,« je koncept novega Pogijevega »orožja« kolesarski sedmi sili orisal Manolo Bertocchi, predstavnik kultnega italijanskega proizvajalca koles, pri katerem trdijo, da so bili pri svojem delu uspešni.

Tadej Pogačar ima za na Tour povsem novo kolo, s povsem prirejeno opremo. FOTO: UAE

»Kolo mora delovati kot celoti sistem, vse mora biti uravnoteženo, aerodinamika, togost, lahkost, udobje in robustnost. Novo kolo smo oblikovali z mislijo, da ga naredimo bolj aerodinamičnega in na ta račun ne dodajamo teže,« je še povedal Bertocchi. Največji spremembi na okvirju sta novo krmilo z oporo krmila ter širina sprednjih vilic. Krmilo, ki so ga prej dobavljali drugi proizvajalci, je odslej domače, Colnagovo, vilice pa so toliko širše, da je vanje mogoče vpeti kolesa s pnevmatikami širine 32 mm.

Kolesa so testirali v vetrovniku milanske univerze Politecnico in izračunali, da vse izboljšave skupaj kolesarju prihranijo 27,7 vata. To je na tritedenski dirki precejšen prihranek energije za nekoga, ki se bori za rumeno majico. Testiranja so tudi pokazala, da je okvir za štiri odstotke bolj tog v stoječem sprintu in za pet odstotkov v sedečem položaju. »Gotovo je to kolo bolj togo in odzivno. Ko vstaneš na pedala, čutiš boljši odziv. To gotovo pomaga med vožnjo v skupini na hitrih dirkah, pa tudi, ko napadaš in sprintaš. To je bila zame največja sprememba,« je o novem colnagu dejal Pogačar, ki je z njim letos dosegel že 12 zmag.

Pri UAE so zamenjali številne opremljevalce. Komponente koles niso več Campagnolove, temveč Shimanove, Pirellijeve pnevmatike so zamenjale Continentalove. Eugenia Bujak iz ekipe UAE ADQ bo na ženskem Touru prav tako dirkala s Colnagom V4RS.

Mohorič v novi barvi

Matej Mohorič ima prav tako na voljo tri različne modele tajvanskih koles Merida. Matej se ne more odločiti, na katerem je raje, na Meridi Reacto ali Merica Scultura, malo manj pri srcu so mu kronometri in s tem tudi model Merida Time Warp. Vsa kolesa so opremljena z elektronsko skupino Shimano Dura Ace Di2 in obročniki Metron 45 SL ali 60 SL. Ekipa Bahrain Victorious prisega na pnevmatike Continental GP5000S tubeless v širini med 28 in 32 milimetri.

FOTO: Bahrain Victorious

Matej Mohorič Foto Bahrain Delo

Vsa oprema bo letos v biserno beli barvi. Zakaj? »Gre za spomin na zgodovino Bahrajna. Gre za strategijo razvoja Bahrajna do leta 2030. Bahrajnci so pred nafto trgovali predvsem z biseri. Njihovo zgodovino bomo zdaj združili s prihodnostjo, ki jo načrtujejo vsa njihova podjetja, združena pod Bapco Energy, ki se ukvarjajo z energijsko strategijo. Bahrajnski princ Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa je pred petimi leti odprl središče za obiskovalce Biserne poti, ki poudarja pomen tisočletne tradicije pridobivanja biserov v tej državi in spodbuja turizem. Biserna zgodba se tako nadaljuje tudi po evropskih cestah,« je razkril Milan Eržen, slovenski direktor ekipe iz Bahrajna.