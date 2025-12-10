Pogačar z novo pričesko na ogled severnega pekla

Aktualni svetovni prvak v kolesarstvu Tadej Pogačar je sinoči v Cankarjevem domu še četrtič v karieri prejel nagrado za najboljšega športnika minulega leta. A član ekipe UAE Emirates se podelitve ni udeležil, saj je že globoko zakorakal v priprave na sezono 2026. Medtem, ko je Primož Roglič že delno razkril svoj koledar, Pogačarja predstavitev glavnih načrtov čaka konec tedna. Pred potjo na klubske priprave je na hitro odpotoval v Francijo, skočil pa je tudi po novo pričesko.

Ta je s treninga v topli Španiji, kamor se sicer kmalu vrača, te dni preizkušal teren na zahtevnih severnih kockah, kjer je letos na prestižni enodnevni dirki Pariz-Roubaix zaostal le za Mathieujem van der Poelom in tako uprizoril enega izmed najboljših debijev na za marsikoga najtežji enodnevni dirki na svetu.

Na preizkusu terena ga je spremljal tudi francoski časopis La Voix du Nord, na poti pa se je najboljši slovenski kolesar srečal s številnimi presenečenimi navijači. »Ko sem se približal, sem prepoznal dres belgijskega prvaka Tima Wellensa. Nato sem zagledal mavrično kolo in spoznal, da je to Pogačar. Vprašal sem ga, če ga lahko fotografiram. Rekel je, da ni nobenega problema in je celo poziral.«

Na »severnem peklu« so s Slovencem trenirali že omenjeni Wellens, Nils Politt in Florian Vermeersch. S tem je praktično že jasno, da se bo Pogačar prihodnje leto spet vrnil na štart Pariz-Roubaixa, kjer bo imel veliko večje cilje kot letos. Najdlje se je na preizkusu opreme svetovni prvak zadržal na verjetno najtežjem tlakovanem sektorju Carrefour de l'Arbre, mnogi kolesarski navdušenci pa so se čudili, zakaj se je na sever Francije odpravil prav zdaj, ko so zavoljo slabih vremenskih razmer pogoji za trening precej slabi.

»Precej tvegano je to početi sredi zime. V zadnjem času veliko dežuje, tlakovci so mokri in blatni,« je še povedal eden izmed mimoidočih navijačev.

Jasno je, da si Pogačar prihodnje leto želi dobiti predvsem dirki, na katerih doslej še ni slavil – Milano-Sanremo in Paris-Roubaix. Ostale klasike so mu pisane na kožo, ob morebitnem nastopu bo prvi favorit na dirkah po Lombardiji in Flandriji ter na Liege-Bastogne-Liege.

Še pred potjo v Benidorm, kjer ekipa UAE Emirates tradicionalno opravlja svoje klubske priprave, se je slovenski zvezdnik ustavil pri frizerju v belgijskem Waregnu, kjer se je morda očedil tudi pred slikanjem, ki ga bodo v novih dresih kolesarji opravili v prihodnjih dneh. Uradna predstavitev klubskih ambicij za leto 2026 bo na sporedu v soboto.