Pogačar naj gre po mavrično majico, Roglič rdečo

»Rad imam nove izzive,« je večkrat povedal Tadej Pogačar, ki se te dni s svojo ekipo UAE odloča, kako naprej po drugem mestu na Touru, na katerem ga je drugič zapored premagal Jonas Vingegaard. Slovenski navijači upajo, da se bo odločil za nastop na SP v Glasgowu, kot tudi, da se bo Primož Roglič boril za zmago na Vuelti, čeprav se mu bo v zasedbi Jumba Visme pridružil po novem dvakratni danski zmagovalec dirke po Franciji.

»Ni me presenetilo, da gre Vingegaard na Vuelto. Zadnja leta je veliko tistih kolesarjev, ki so bili dobri na Touru, šlo še na Vuelto, ki pa Jonasu ni tako pisana na kožo, ni ekstremno dolgih, so pa kratki in bolj strmi klanci. A tudi na takšnih je šel dobro na Touru,« je Vingegaardovo najavo, da bo 26. avgusta na startu Vuelte v Barceloni, komentiral nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret.