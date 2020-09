FOTO:Pogačar ne bo odnehal, Roglič pa ga ne bo izpustil izpred oči

Grenoble - Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj. To je vodilo, ki se ga bo Tadej Pogačar (UAE) držal do konca 107. dirke po Franciji, na kateri se s Primožem Rogličem (Jumbo Visma) bori za končno zmago. To je nakazal v zaključku 16. etape, ki je bila zgolj ogrevanje pred današnjim velikim alpskim ognjemetom. Ta bi že lahko dal odgovor na to, kdo od Slovencev bo v Parizu nosil rumeno majico.Nemec Lennard Kämna (Bora Hansgrohe), najmočnejši med 23 ubežniki, je bil junak dneva, ki je iznad karavane Toura odgnal oblak koronavirusa. Vseh 785 testov, ki so jih opravili minuli konec tedna, je bilo negativnih, tako da bo razplet ...