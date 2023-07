Pogačar ne gre iz svoje kože, kaže, kdo je najmočnejši

V nadaljevanju preberite:

Če so nas ob lanskem štartu Toura na Danskem navdušile množice ob cestah, nas je letošnji začetek velike pentlje v Baskiji poleg z navijaškim temperamentom še z eksplozivnim dirkanjem malodane od štarta 3404 km dolge preizkušnje. V središču dogajanja pa je bil v 1. in 2. etapi Tadej Pogačar, ki tudi po vrnitvi po poškodbi ne more iz svoje kože. Ob vsaki priložnosti pokaže, kdo je najmočnejši.