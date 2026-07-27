Pogačar ne mara klubov, šel bo tudi po šestico in sedmico (VIDEO)

Razburljiva 113. dirka po Franciji je pod streho, Tadej Pogačar je brez konkurence prikolesaril v Pariz in še petič v karieri na Elizejskih poljanah v rumeni majici nagovoril zbrano občinstvo. Tudi zmagovanja vajeni Tadej se zaveda, da rekordna peta zmaga nikakor ni mačji kašelj, a se tukaj ne bo ustavil. »Prepričan sem, da bo v Francijo še prišel in tudi zmagoval. Vsaj še nekaj let lahko drži to raven pripravljenosti, vidimo pa, da ima pred Evenepoelom, Del Torom, Seixasom in drugimi vseeno še zelo zajetno prednost,« ocenjuje Delov kolesarski poročevalec Miha Hočevar.

Najbolj ga je navdušila spektakularna 19. etapa in zmaga na Alpe d'Huezu: »Izračunali so, da je v klanec vozil s približno sedmimi vati na kilogram telesne teže in to moč vzdrževal 35 minut. To je nečloveško. Še bolj impresivne pa so bile okoliščine. V lov se je podal skoraj že od vznožja klanca in približno 12 kilometrov vozil na vso moč. Malce je zadihal, ko ga je počakal Adam Yates, vendar je tudi takrat vozil skoraj enako hitro kot prej. To je bila res veličastna zmaga.«

Tudi odlično vzdušje v moštvu je botrovalo temu, da je Pogačar v Pariz prišel v odlični formi. FOTO: Dario Belingheri/Reuters

Komentatorja sta se strinjala, da bi Tadej zagotovo lahko dobil vsaj še etapo ali dve več, če ne bi bil osredotočen na pomoč Isaacu del Toru. A tudi to Tadeja dela posebnega, meni Hočevar: »Česa podobnega še nismo videli. Veliki šampioni so bili praviloma precejšnji egoisti, če se lahko tako izrazim. Tadej pa ni takšen. Mene je najbolj fasciniralo, da je bil videti celo bolj srečen, ko je pomagal del Toru, kot kadar je zmagoval sam. To pa predvsem potrjuje njegovo premoč.«

V drugem delu pogovora sledi tudi analiza konkurentov, Grilc in Hočevar se strinjata, da je Remco Evenepoel navdušil, Jonas Vingegaard pa celo nekoliko razočaral. Nato sledi še pogled k Vuelti, pa v prihodnost in naslednje cilje, ki bi Pogačarja še lahko motivirali, da ostane najboljši na svetu in podre rekorde, ki so še pred njim. »Edini doslej je Peter Sagan osvojil tri zaporedne naslove svetovnega prvaka,« je Hočevar nakazal, kaj bo jeseni še cilj slovenskega šampiona.

Tadej je rojen zmagovalec, zato se tudi na zadnji etapi ni izognil dirkanju na zmago. FOTO: Garnier Etienne/Reuters

Celotno analizo zaključka dirke po Franciji si oglejte v videoposnetku.