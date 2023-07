Pogačar ni bil nared za prvi Vingegaardov napad

V nadaljevanju preberite:

Če smo na letošnjem Giru pogrešali pravo dirkanje vse do sklepnih gorskih etap, na Touru vsak pravi klanec povzroči eksplozijo v karavani. Vendar tokrat za to ni poskrbel Tadej Pogačar (UAE), temveč njegovi tekmeci, ki so zamajali njegov naskok na tretjo zmagoslavje na Elizejskih poljanah. V rumeni majici je zdaj Jai Hindley (Bora Hansgrohe), v vlogi prvega favorita pa se je utrdil lanski zmagovalec Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).