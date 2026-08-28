Pogačar ni bil najhitrejši Slovenec, Omrzel presenetil tudi selektorja

Norveški adut iz vrst moštva Uno-X Andreas Leknessund je bil na dirki po Italiji na robu solz, po štirih drugih mestih se je že spraševal, če mu zmage na najvišji ravni preprosto niso usojene. V sedmi etapi Vuelte je o tem razblinil vse dvome, s Tobiasom Hallandom Johanessenom sta se na najboljši možen način poklonila pokojnemu norveškemu kralju Haraldu V. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je vse do zadnjih treh kilometrov užival v mirni etapi, nato pa stopil na pedala in še nekoliko povišal svojo prednost. A ne pred Jakobom Omrzelom, ki dirka vse bolje. Na dirki po Španiji v prvem tednu svetovni prvak ni hranil moči, etapne zmage zbira po tekočem traku, v sedmi etapi pa je vendarle prižgal zeleno luč ubežnikom in ustavil konje moštvenih kolegov, ki so se postavili na čelo glavnine. ...