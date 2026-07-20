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Kolesarstvo

Pogačar nima niti kančka dvoma, da bo v Parizu v rumenem (VIDEO)

Dirka po Franciji je vstopila v zadnji teden, po zadnjem prostem dnevu sledi pravi ognjemet. V videokomentarju sta Tour ocenila Siniša Urošević in Nejc Grilc.
Pogačarja bodo ob cesti znova bodrile množice slovenskih navijačev, ki bodo v teh dneh dopotovali v Alpe. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Galerija
Pogačarja bodo ob cesti znova bodrile množice slovenskih navijačev, ki bodo v teh dneh dopotovali v Alpe. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
N. Gr.
20. 7. 2026 | 10:30
20. 7. 2026 | 10:41
2:17
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Na letošnji dirki po Franciji sta uvodna tedna služila le kot dolgo in naporno ogrevanje, maske bodo padle v zadnjem tednu. A se vendarle zdi, da je Tour že odločen, ne zgolj zaradi slovesa Jonasa Vingegaarda, v veliko večji meri je dirka že odločena zaradi prevlade neuničljivega Tadeja Pogačarja. Nesreča Danca je tudi za slovenskega šampiona svarilo, da vse do prihoda v Pariz Toura ni konec.

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Po nočni dopinški kontroli žalosten konec za Jonasa Vingegaarda

»Tadej nima niti kančka dvoma vase in v to, da rumeno majico lahko pripelje do Pariza. Mislim, da mu bo to uspelo še veliko bolj zanesljivo kot lani, res pa je, da se v zadnjem tednu lahko zgodi marsikaj. Ko si v rumeni majici in tako dober, da pomagaš drugim, da si pomočnik moštvenega kolega v boju za belo majico, je to nekaj posebnega. Tadej je nepremagljiv,« meni Grilc.

Dirka po Franciji je še dolga, na nek način se jutri s posamičnim kronometrom ob Ženevskem jezeru (26,1 km) šele začenja zares. Morda za Tadeja niti preizkusi v Alpah ne bodo tako visoka ovira, kot se je sprva zdelo. »Zdi se, da bo konec Toura dočakal zelo svež in v dobri formi, najbrž se je tudi za to odločil, da gre na Vuelto, čeprav to še ni stoodstotno potrjeno. A je odločitev zaradi Tadeju ljubih kanadskih klasik in posebej SP, ki bo v Kanadi, zelo presenetljiva,« meni Grilc.

Tretji vikend na Touru je v pogovoru s Sinišo Uroševičem ocenil Nejc Grilc. Foto Luka Maček/Delo
Tretji vikend na Touru je v pogovoru s Sinišo Uroševičem ocenil Nejc Grilc. Foto Luka Maček/Delo

V komentarju lahko izveste več o izzivih zadnjega tedna, o nastopih Jana Tratnika in Mateja Mohoriča in številnih drugih zanimivih podrobnostih, ki dirko po Franciji delajo dirko vseh dirk. Kakopak ni šlo niti brez dopinških kontrol, ki so se znova prerinile v središče pogovorov, povezanih s kolesarstvom. 

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