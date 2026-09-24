Pogačar obdržal zvestega rojaka: slovenski prvak ostaja pri Emiratih do 2029

Slovenski kolesar Domen Novak bo še naprej dirkal za UAE Team Emirates-XRG. Z moštvom iz Združenih arabskih emiratov je pogodbo podaljšal do konca leta 2029, so sporočili iz ekipe.

Novak se je v moštvu, ki se mu je pridružil leta 2023, uveljavil predvsem kot zanesljiv pomočnik vodilnim kolesarjem. Še posebej tesno sodeluje s Tadejem Pogačarjem, delo zanj pa je v preteklosti označil kar za »sanjsko službo«.

Pomemben člen v gorah

Specialist za vožnjo v klanec je v zadnjih sezonah postal pomemben člen ekipe na nekaterih najzahtevnejših etapnih dirkah v koledarju.

»Domen Novak je od prihoda v ekipo leta 2023 pustil pomemben pečat. Slovenski hribolazec je dosledno dokazoval svojo moč v gorah in pripravljenost delati za ekipo,« so ob podaljšanju zapisali pri UAE Team Emirates-XRG.

Izkušnje in kakovost nekdanjega slovenskega državnega prvaka so ga po oceni moštva naredile za pomembnega člana zasedbe na tritedenskih in drugih etapnih dirkah.

Emirati zadržali jedro ekipe

Novak ni edini, s katerim so Emirati podaljšali sodelovanje. Vegard Stake Laengen je podpisal pogodbo do konca leta 2027, Felix Großschartner in Julius Johansen do leta 2028, brata Ivo in Rui Oliveira pa tako kot Novak do leta 2029.

V ekipi so poudarili, da želijo s podaljšanji ohraniti močno in preizkušeno jedro moštva tudi za prihodnje sezone.