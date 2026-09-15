Pogačar od rdeče majice do vratne opornice in sobnega kolesa (VIDEO)

Za Tadejem Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je slovenskega šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na družbenem omrežju Instagram je že podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Medtem je že začel vadbo na sobnem kolesu.

»Saj ne, da smo nameravali september preživeti tako. Smo vsaj v dobri družbi. Najlepša hvala našim ekipam, družinam, prijateljem in vsem vam za izjemno podporo. Zelo smo hvaležni,« je ob fotografijah zapisal 27-letni as s Klanca pri Komendi. Pogačar je sicer s sledilci delil kar nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja, kako se spoprijema s poškodbo, ko skuša iz danih okoliščin iztisniti največ, kolikor lahko. Možno je videti Pogačarja v bolnišnici, z opornico okoli vratu, s šivi po operaciji ključnice, v družbi partnerke Urške Žigart, ob kosilih, sladoledu.

Za konec je sledil še vpogled v trening. Pogačar pridno vrti pedala na sobnem kolesu. »Prvi dan, ključnica močna, glava močna, visok srčni utrip, super vesel, gremo,« je Tadej povedal ob koncu posnetka z značilnim nasmehom na obrazu.

Letos ne bo več dirkal

Slovenski as je v rdeči majici vodilnega grdo padel na osmi etapi španske pentlje. Utrpel je pretres možganov, zlom leve ključnice in vratnega vretenca C7. Zaradi pretresa možganov so morali operacijo ključnice v Barceloni sprva malce zamakniti, a so jo nato uspešno izvedli.

Pogačar se je iz bolnišnice oglasil z oskrbljenimi ranami in vratno opornico. Njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG in zdravniki so uradno potrdili, da letos ne bo več dirkal. Izpustil bo svetovno prvenstvo v Montrealu, domače evropsko prvenstvo in dirko po Lombardiji. Za zdaj še ni znanao, kdaj se bo vrnil na dirke.