Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

V teh dneh ima Tadej Pogačar veliko razlogov za dobro voljo. V Španiji mu gre vse po načrtih, potrdil je, da je za razred boljši od tekmecev in če bo želel, lahko do konca tritedenske Vuelte le še nadzoruje dogajanje. Vzel si je nekaj minut tudi za TNT Sports in v kratkem intervjuju odgovarjal na vprašanja, pri katerih je moral izstreliti kratek odgovor. »Carlos Sainz in Charles Leclerc,« je Pogi odgovoril na vprašanje, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku. Zvezdnika formule 1 oba prebivata v Monaku in sta soseda Pogačarja, s Sainzem pogosto tudi skupaj trenirata na kolesu in sta dobra prijatelja. Kdo je po mnenju svetovnega prvaka najbolj podcenjeni kolesar v pelotonu? »Domen Novak,« je izstrelil Pogačar in ni pozabil na moštvenega kolega in rojaka, ki zna dolge ure garati zanj ...