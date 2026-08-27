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Kolesarstvo

Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

V hitropoteznem intervjuju za TNT Sports, ki prenaša dirko po Španiji, je Tadej Pogačar odkril številne zanimivosti, tudi to, kateri šport ima najraje.
Tadej Pogačar ima vsak dan kopico obveznosti tudi po koncu etape. Foto Josep Lago/AFP
Galerija
Tadej Pogačar ima vsak dan kopico obveznosti tudi po koncu etape. Foto Josep Lago/AFP
N. Gr.
27. 8. 2026 | 07:47
27. 8. 2026 | 07:48
2:00
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V teh dneh ima Tadej Pogačar veliko razlogov za dobro voljo. V Španiji mu gre vse po načrtih, potrdil je, da je za razred boljši od tekmecev in če bo želel, lahko do konca tritedenske Vuelte le še nadzoruje dogajanje. Vzel si je nekaj minut tudi za TNT Sports in v kratkem intervjuju odgovarjal na vprašanja, pri katerih je moral izstreliti kratek odgovor. »Carlos Sainz in Charles Leclerc,« je Pogi odgovoril na vprašanje, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku. Zvezdnika formule 1 oba prebivata v Monaku in sta soseda Pogačarja, s Sainzem pogosto tudi skupaj trenirata na kolesu in sta dobra prijatelja. Kdo je po mnenju svetovnega prvaka najbolj podcenjeni kolesar v pelotonu? »Domen Novak,« je izstrelil Pogačar in ni pozabil na moštvenega kolega in rojaka, ki zna dolge ure garati zanj ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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