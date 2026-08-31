Pogačar odšel z Urško v savno, tekmeci pa so se lotili njegovega kolesa

Tadej Pogačar je želel le preživeti nekaj časa s partnerko Urško Žigart, štirje mehaniki konkurenčnega moštva pa so medtem dobili priložnost, ki je niso nameravali izpustiti iz rok. Slovenski kolesarski zvezdnik jim je pred odhodom v savno zaupal svoje kolo, oni pa so ga, takoj ko je izginil izpred njihovih oči, stehtali, izmerili in podrobno analizirali.

Nenavadno zgodbo izpred približno dveh let je v svoji kolumni za belgijski Het Nieuwsblad razkril nekdanji dolgoletni šef moštva Soudal Quick-Step Patrick Lefevere.

Pogačar je pozimi s kolesom obiskal hotel Suitopia v Španiji, kjer je bila nastanjena tudi Žigartova. Ker sta nameravala skupaj v savno, je slovenski šampion mehanike Quick-Stepa vprašal, ali lahko svoje kolo za nekaj časa pusti v njihovi kolesarnici.

Dovoljenje je seveda dobil. Kar je sledilo, pa najbrž ni bilo povsem tisto, kar je imel v mislih.

Štirje mehaniki so skočili na kolo

»Takoj ko je Pogi izginil izpred oči, so naši mehaniki skočili na kolo,« je razkril Lefevere. Štirje člani osebja so Pogačarjev colnago stehtali, opravili meritve in pregledali njegove nastavitve. Ničesar sicer niso razstavili, čeprav se je Lefevere pošalil, da po pripovedovanju mehanikov od tega niso bili daleč.

Pogačar po njegovih besedah niti pomislil ni, da bi lahko tekmecem s tem razkril katero od svojih skrivnosti. Za mehanike pa je bilo kolo enega najboljših kolesarjev vseh časov preprosto preveč zanimivo, da bi ga pustili nedotaknjeno v kotu.

Velikega Pogačarjevega skrivnega orožja vendarle niso našli. Lefevere je pojasnil, da je imel proizvajalec Colnago nekoč sloves nekoliko težjih koles v primerjavi s konkurenco, vendar takrat to ni več držalo.

Najbolj jih je presenetil položaj slovenskega zvezdnika na kolesu. Opazili so predvsem nastavitev sedeža, zaradi katere je Pogačar glede na gonilni ležaj sedel precej pomaknjeno naprej.

To je bilo največ, kar so lahko odkrili v času enega obiska savne.

Lefevere je zgodbo sklenil še z značilno pripombo. Za vse, ki bi po vseh Pogačarjevih zmagah še vedno dvomili, je imel odgovor: pregled je pokazal, da motorja v njegovem kolesu ni bilo.

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta že vrsto let največja navijača drug drugega, v oporo sta si tako na kolesu kot drugod. Pogačar je večkrat poudaril, da bi brez Urškine podpore veliko težje dosegal uspehe, sam pa njene nastope spremlja in ji stoji ob strani, kadar mu tekmovalni urnik dopušča. FOTO: Dario Belingheri/AFP

»Lahko bi bil vaš sosed«

Anekdota je po Lefeverovih besedah pokazala tudi drugo plat Pogačarja. Čeprav ga osebno ne pozna dobro, ga je večkrat videl v trenutkih brez kamer in velike pozornosti, njegov vtis pa je vedno podoben.

Pogačar in Žigartova sta med zimskimi obiski pogosto povsem neopazno sedela v hotelski avli. Človek, ki ne spremlja kolesarstva, po Lefeverovih besedah težko ugane, da je fant v jopici s kapuco najboljši kolesar na svetu.

Nekdanji prvi mož Quick-Stepa ga je označil tudi za kolesarja z največjo lakoto po zmagah po Eddyju Merckxu, a meni, da mu izjemni uspehi niso odvzeli sproščenosti in preprostosti.

»Preprost fant, ki bi bil lahko tudi tvoj sosed,« je Pogačarja opisal Lefevere.