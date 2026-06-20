Pogačar opozoril tekmece: Zdaj imam motiv, da sem čim prej na cilju

Kolesarstvo gre naprej, tudi zaradi padcev se karavana ne zaustavi. Razen na dirki po Sloveniji, kjer je zaradi dveh grdih padcev, dva tekmovalca sta si zlomila nogi, dirka v četrtek čakala 30 minut, preden se je boj za zmago nadaljeval. Drugače je bilo v Švici, kjer je moral Tadej Pogačar na štart, čeprav je tik pred tem Urška Žigart grdo padla.

V prvem druženju s sedmo silo po padcu je bil Pogačar že dobre volje, iz bolnišnice je prejel dobre novice. »Če sprašujete zaradi Urškinega padca, je vse v redu. Včeraj sem jo po etapi obiskal v bolnišnici, tam so jo zadržali čez noč, kmalu jo bodo odpustili v domačo oskrbo. Je dobre volje,« je povedal Pogačar. Žigartova si je pri padcu zlomila čeljust, obstajal je tudi sum na pretres možganov, po ogledu posnetkov sodeč je za nekaj trenutkov ob padcu izgubila zavest.

V Švici gre zaenkrat Emiratom vse po maslu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Rumena majica dirke po Švici mu je zdaj prinesla še dodatno motivacijo. »Res je borka, zelo je močna. Tudi to mi daje motivacijo za naslednje dni, ker želi, da to majico pripeljem domov, potem pa jo v ponedeljek čim prej vidim,« je dodal vodilni kolesar dirke.

Danes ga v Švici čaka slabih 24 km dolg in večinoma raven posamični kronometer, jutri pa najtežja etapa s tremi prečkanji vzpona Col de la Croix. V skupnem seštevku ima Pogačar še vedno 2:50 prednosti.