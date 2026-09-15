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Kolesarstvo

Pogačar ostaja nedotakljiv, Roglič in Omrzel po Vuelti močno poskočila

Dogajanje na španskih in kanadskih cestah je pošteno premešalo razmerja, Slovenci pa imajo več razlogov za zadovoljstvo.
Tadej Pogačar tudi po koncu Vuelte ostaja prepričljivo na vrhu svetovnega kolesarstva. FOTO: Papon Bernard Pool/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar tudi po koncu Vuelte ostaja prepričljivo na vrhu svetovnega kolesarstva. FOTO: Papon Bernard Pool/Reuters
B. P., STA
15. 9. 2026 | 12:21
15. 9. 2026 | 12:23
3:21
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Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Vuelte ostaja trdno na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Veliko mest sta po španski pentlji pridobila oba Slovenca, ki sta jo končala med najboljšo deseterico, Primož Roglič in Jakob Omrzel, še večji skok pa je uspel domačemu zmagovalcu Enricu Masu.

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Pogačar ima na vrhu 11.676 točk in krepko vodi pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki je zaostanek nekoliko zmanjšal z zmago na veliki nagradi Quebeca minuli konec tedna in ima 7921 točk.

Tretji je Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates-XRG, Mehičan Isaac Del Toro, ki je v nedeljo dobil še veliko nagrado Montreala. Zbral je 6576 točk. V sprintu dvojice je ugnal Francoza Paula Seixasa, ki je po novem četrti kolesar sveta s 5038 točkami.

Na peto mesto je nazadoval danski as Jonas Vingegaard (4160), ki je zaradi padca na dirki po Franciji predčasno končal sezono.

Roglič pridobil 56, Omrzel kar 114 mest

Zmagovalec Vuelte Mas (2153 točk) je po največjem uspehu svoje kariere pridobil kar 225 mest in se povzpel na 24. mesto svetovne lestvice.

Velik skok je uspel tudi Rogliču. Šestintridesetletni Slovenec je po drugem mestu na Vuelti pridobil 56 mest in je z 2214 točkami po novem 22. kolesar sveta.

Še več mest je pridobil komaj 20-letni Omrzel, ki je špansko pentljo ob etapni zmagi končal na odličnem sedmem mestu. Napredoval je za kar 114 mest in je z 1066 točkami zdaj 80. kolesar sveta.

Precej je nazadoval Matej Mohorič (466), ki je izgubil 77 mest in je zdaj 207., Matevž Govekar (263) pa je pridobil 52 mest ter napredoval na 367. mesto.

Slovenija že tretja na svetu

Uspehi slovenskih kolesarjev so se poznali tudi na lestvici držav. V seštevku najboljših osmih kolesarjev je Slovenija pridobila eno mesto in je s 16.277 točkami tretja na svetu.

Prehitela je Dansko (14.859), pred njo pa ostajata le Belgija (23.813) in Francija (19.663).

V ženski konkurenci prepričljivo vodi Nizozemka Demi Vollering (8835), ki je še povečala svojo prednost. Druga je Španka Paula Blasi (5452), tretja pa še ena Nizozemka Lorena Wiebes (5192).

Od Slovenk je najboljša Urška Žigart (1076), ki pa je po padcu v Franciji na dirki Faun Tour bržkone že končala sezono. Med najboljšo štiristoterico je na 122. mestu še Nika Bobnar (406).

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Primož RogličTadej PogačarLestvica UCIRemco EvenepoelMatej MohoričJonas Vingegaarddirka po ŠpanijiEnric MasJakob OmrzelMednarodna kolesarska zvezaVuelta 2026svetovna lestvica

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