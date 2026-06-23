Pogačarjev načrt za konec priprav na Tour je padel v vodo

Glede forme Tadeju Pogačarju ni potrebno biti v skrbeh, v Švici je z zanesljivo zmago in rumeno majico potrdil, da je pripravljen na začetek dirke po Franciji. V zadnjem tednu pred odhodom v Barcelono - večina kolesarjev bo šla v Katalonijo za štart dirke že 30. junija - si je želel še zaključnih višinskih priprav na Isoli 2000 v bližini Monaka, a bo po smoli in poškodbi Urške Žigart najbrž ostal doma.

»V zadnjih tednih so se mi načrti že nekajkrat porušili, porušili so se tudi Urški. Zdaj je najbolj pomembno, da sva skupaj in da dobro okreva, potem pa bomo videli. Izbrali bomo načrt B, morda bo v naslednjih tednih tudi načrt C ali D, vse je še v zraku,« je bil nekoliko skrivnosten po koncu dirke po Švici.

Iz njegovega moštva so zaenkrat sporočili le, da odločitve o odhodu na Isolo še niso sprejeli, Pogačar pa bo po vsej verjetnosti ostal doma in treniral na okoliških vzponih, a ne bo izkoristil prednosti spanja na višini, ki jih Isola prinaša. Kot vse kaže, jih Pogačar niti ne potrebuje, saj je že sedaj v izvrstni formi.

Pogačar je imel v načrtu nastop na državnem prvenstvu, a so se načrti zaradi Urške zdaj porušili. FOTO: Harold Cunningham/AFP

S treningom na francoski rivieri se bo še bolje prilagodil vročini, ki bo zaznamovala letošnji Tour, po drugi strani pa bi imel na Isoli več miru pred odhodom na vselej kaotični štart dirke po Franciji.