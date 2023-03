Pogačar po generalki: »Upam, da bo naslednjo nedeljo razplet drugačen«

Slovenci so doslej pustili velik pečat na praktično vseh mogočih kolesarskih dirkah, zmaga na eni od velikih tlakovanih klasik pa se jim zaenkrat še izmika. Po lanski odlični predstavi Tadeja Pogačarja na dirki po Flandriji so apetiti narasli, tudi včeraj sta bila Pogačar (3.) in Matej Mohorič (7.) v igri tudi za zmago.

Na koncu je moral prvi kolesar s svetovne lestvice priznati premoč zmagovalcu Woutu van Aertu in Mathieuju van der Poelu. »Vse sem poizkusil, naredil sem, kar sem lahko, a je kar noro videti, kako hitra sta lahko po 200 kilometrih dirkanja. Seveda sem malo razočaran, ampak kaj pa realno lahko pričakujem v takšnem šprintu?«, se je z razpletom poizkušal sprijazniti Pogačar.

Napak pri položaju v glavnini naslednjo nedeljo ne bo smelo biti

Ne le nov dober rezultat, Pogačar je dobil potrditev forme in še nekaj dragocenih izkušenj z dirk v Belgiji, za katere priznava, da mu jih v primerjavi s tekmeci malo primanjkuje: »Pri lovljenju pravega položaja v glavnini je bilo zelo hektično, tega nisem tako navajen, saj ne dirkam pogostu tukaj. Pred Taaienbergom sem bil v ospredju, a ne dovolj, zato sem potrošil preveč energije. Naslednjo nedeljo takšnih napak ne bo smelo biti.«

Zmagovalni oder je bil odet tudi v slovenske barve.

Vse oči so usmerjene k vrhuncu tekmovalne sezone v Belgiji – znameniti Ronde van Vlaanderen, drugemu spomeniku kolesarske sezone. Teren tam je Pogačarju še bolj naklonjen, vzponov bo več in bližje ciljni črti: »Oude Kwaaremont je vzpon, ki mi najbolj ustreza. Je najdaljši in tam lahko vedno poizkušam narediti razliko. A se je van der Poela in van Aerta na vzponu res težko otresti, tako močna sta.«

Pred enim od vrhuncev pomladi se Pogačar odpravlja domov, raje kot v Belgiji bo treniral v toplem vremenu Monaka. »Odhajam domov, naredil bom še nekaj dobrih treningov in to bo to. Le nekoliko več kot dober teden dni je do dirke po Flandriji, forma je dobra, tako da ne morem storiti kaj dosti drugega.«

Če je bila klasika E3 Saxo predjed, se nam naslednjo nedeljo obeta glavna jed in ko gre v koledarju najbolj zares, je Tadej Pogačar ponavadi najboljši.