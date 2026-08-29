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Kolesarstvo

Pogačar po novem napadu odgovoril na ugibanja: Sploh nisem bil jezen

Slovenec je na zadnjem vzponu znova strl tekmece in še povečal prednost v skupnem seštevku Vuelte.
Čeprav Pogačar ni prišel do nove etapne zmage, je še povečal prednost v skupnem seštevku. Etapa se je končala z dvojno norveško zmago, ki je imela še poseben pomen, saj je prišla na dan žalovanja po smrti kralja Haralda. FOTO: Jose Jordan/AFP
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Čeprav Pogačar ni prišel do nove etapne zmage, je še povečal prednost v skupnem seštevku. Etapa se je končala z dvojno norveško zmago, ki je imela še poseben pomen, saj je prišla na dan žalovanja po smrti kralja Haralda. FOTO: Jose Jordan/AFP
Blaž Potočnik
29. 8. 2026 | 09:48
3:32
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Tadej Pogačar je tudi v sedmi etapi Vuelte našel način, kako najbližjim tekmecem odščipniti še nekaj sekund. Čeprav tokrat ni napadal etapne zmage, je na zaključnem vzponu na Aramon Valdelinares znova pospešil in dodatno povečal prednost v skupnem seštevku. Njegova poteza je po prihodu v cilj sprožila ugibanja, da je Slovenec napadel iz jeze, a je nosilec rdeče majice takšno razlago hitro zavrnil.

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»Sploh nisem bil jezen,« je dejal Pogačar. »Z veseljem bi se do vrha vzpona peljal v ritmu svojega moštvenega kolega, toda Decathlon se je odločil dirkati in močno pritisnil.«

Gall napadel, Pogačar odgovoril

Tempo je na zadnjem vzponu najprej močno navila ekipa Decathlon CMA CGM, nato pa je napadel Felix Gall. Pogačar mu je brez težav sledil, Avstrijec pa ga je pozneje z gibom komolca pozval, naj prevzame menjavo.

»Sledil sem Felixu in videl, da med kandidati za skupno razvrstitev nastajajo razlike. Pokazal mi je, naj grem naprej, zato sem prispeval svoj del, odprla se je luknja in nato sem samo nadaljeval do cilja. Vse je bilo povsem običajno,« je pojasnil Pogačar. 

Slovenec je do cilja Gallu vzel šest sekund, Enric Mas pa je za Avstrijcem zaostal še dodatnih 16 sekund. Prav Španec je po etapi ugibal, da je Pogačar morda napadel zato, ker ga je med dirko nekaj razjezilo in je želel tekmecem poslati sporočilo. Nosilec rdeče majice je takšno razlago odločno zavrnil.

Prednost pred Masom že skoraj štiri minute

Čeprav tokrat ni bilo nove etapne zmage, je Pogačar še dodatno utrdil vodstvo v skupnem seštevku na Vuelti. Pred drugouvrščenim Masom ima zdaj 3:50 prednosti, Primož Roglič na tretjem mestu pa zaostaja že 4:50.

Pogačar je ob tem izgubil zeleno majico najboljšega po točkah, ki jo je prevzel Wout van Aert, toda Slovenec je jasno poudaril, da ga ta razvrstitev ne zanima.

»Nikoli ni bila cilj, zato lahko besedo 'še vedno' kar odstranimo. Glavni cilj je rdeča majica in nič drugega,« je odgovoril na vprašanje, ali ostaja boj za zeleno majico še vedno med njegovimi cilji.

Tokrat zmaga Norvežanom

Etapno zmago je sicer slavil Andreas Leknessund, ki je na zadnjem vzponu napadel iz ubežne skupine in si prikolesaril prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah. Za dvojno norveško slavje je z drugim mestom poskrbel njegov moštveni kolega pri Uno-X Mobility Tobias Johannessen, tretji pa je bil Van Aert. 

Pogačar je pojasnil, da v sedmi etapi ni želel po nepotrebnem izčrpavati svoje ekipe. Kolesarje namreč že v nedeljo čaka eden najtežjih dni letošnje Vuelte z zaključnim vzponom na Aitano.

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Primož Roglič je presenetil prav vse, tudi ekipo in samega sebe

»Bolje je bilo nekoliko prihraniti ekipo in imeti manj nor dan kot včeraj, saj bo deveta etapa ena najtežjih na letošnji Vuelti,« je dejal vodilni v skupnem seštevku.

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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