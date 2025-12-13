Pogačar po prvenca v Sanremu in Roubaixu, nato po peti Tour

Tadej Pogačar je v sedmih sezonah med profesionalci slavil 108 zmag in osvojil skorajda vse, kar se je osvojiti dalo. A nekaj neosvojenih izzivov je še pred njim, kopico si jih želi odkljukati v sezoni 2026, v kateri bo med drugim lovil zgodovinsko peto zmago na Touru in tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. A ta čas imata pri njem prednost edina spomenika, ki mu še manjkata, Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix.

Nikakršno presenečenje ni bilo, ko je ti preizkušnji izpostavil na srečanju z novinarji v Benidormu. Kamere mobilnih telefonov so ga v minulih dneh, preden se je preostanku ekipe UAE pridružil na pripravah v Španiji, ujele na trasah dirke po Flandriji in Pariz–Roubaix. Na njih je preizkušal opremo, ki jo bo uporabil na dirkah v prvi polovici aprila.

Tretja zaporedna mavrična majica bo tudi eden od velikih ciljev v prihodnji sezoni. FOTO: Jose Jordan/AFP

V Flandriji bo lovil svojo tretjo zmago, v Roubaixu prvo, potem ko je letošnji krstni nastop končal na 2. mestu za Mathieujem van der Poelom. Slednji je bil zanj premočan tudi v Sanremu, kjer je Pogačar že petkrat naskakoval zmago in se ji najbolj približal s tretjima mestoma v zadnjih dveh sezonah.

Tako bo zanj prvi dan D prihodnjega leta 21. marec, ko bo šestič poskusil kot prvi prečkati ciljno črto na sloviti Vii Roma. Še pred tem bo svoje noge preizkusil na dirki Strade Bianche, na kateri bo v Sieni lovil tretjo zaporedno in skupno četrto zmago.

Še ene rdeče majice pa ne bo lovil dirki po ZAE, zaradi katere je bila letošnja sezona zanj zelo dolga, saj je moral biti v vrhunski formi skorajda neprekinjeno od februarja do oktobra. Kljub temu pa bo v svoj tekmovalni spored, v katerem bo tudi ardenska klasika Liege–Bastogne–Liege, uvrstil tudi dve prestižni enotedenski dirki – prvič bo nastopil tako na dirki po Romandiji konec aprila in junijski dirki po Švici, ki bo zanj generalka za Tour de France.

Njegov koledar za drugo polovico sezone še ni tako dodelan, je pa bolj kot ne jasno, da bo imel tri velike cilje – tretjo mavrično majico na SP v Montrealu, drugi zaporedni naslov evropskega prvaka v Sloveniji in šesto zaporedno zmago na dirki po Lombardiji.

Ekipa UAE bo še en teden v svoji tradicionlni pripravljalni bazi v Benidormu. FOTO: Jose Jordan/AFP

Almeidi Giro in Vuelta, del Toro ob bok Pogačarju

Sicer pa bo ekipa UAE, ki je letos slavila rekordnih 97 zmag, v prihodnji sezoni bržkone poskušala prebiti magično mejo 100 zmag. Za ta podvig ima še številne druge ase, tudi Joãa Almeido, ki ga ne bomo videli na Touru 2026, zato pa se bo boril za rožnato majico na Giru in rdečo na Vuelti, na kateri bo, kot kaže, eden od najnevarnejših tekmecev Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe).

Almeidi bo odgovornost kapetana pripadla tudi na dirki Pariz–Nica, medtem ko bo rezultat na Tirreno–Adriatico lovil Isaac del Toro. Mladi mehiški as ne bo poskušal izboljšati letošnjega 2. mesta z Gira, temveč bo veliko dirkal ob bok Pogačarju. V načrtu ima tako Strade Bianche in Milano–Sanremo kot Tour de France. Bo pa, preden bo spet združil moči s Pogijem prvi mož ekipe na dirki po Dofineji.

Več sledi.