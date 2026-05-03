Pogačar pokoril Romandijo, na vrsti misija Tour 2026

Tadej Pogačar (UAE) svoji bogati zbirki lovorik ni le dodal dirke po Romandiji, na kateri je nastopil prvič, na šestdnevni preizkušnji v Švici je slavil kar štiri etapne zmage. Dobil je tudi sklepno 5. etapo s ciljnim vzponom na Leysin, na katerem mu je kot ves teden najbolj trdovratno sledil Florian Lipowitz, moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe.

»Gre za etapno dirko svetovne serije, ki mi ustreza. Občudoval sem jo od mladosti, videl sem številne Primoževe zmage. Na televiziji je vse izgledalo zelo lepo, vedno sem si želel dirkati tukaj, izkusiti Romandijo in zmagati,« je povedal Pogačar, pred katerim je tekmovalni premor do junijske dirke po Švici.