Tadej Pogačar se je javil iz bolnišnice, nanj se je spomnil tudi Primož Roglič

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki je včeraj na dirki po Španiji padel in se huje poškodoval, se je javil iz bolnišnice. Na družabnem omrežju instagram se je fotografiral v razmeroma slabem stanju, nosil je tudi vratno opornico, a vseeno se je videlo, da ga borbeni duh ne zapušča.

Španski mediji so posneli tudi njegov odhod iz bolnišnice. Prve preglede je namreč opravil v najbližji bolnišnici, sedaj pa ga bodo operirali še večji, bolj ugledni profesionalci, ki si jih lahko privoščijo le največji športni zvezdniki na svetu. Pogačarja so do reševalnega vozila pripeljali na nosilih, saj si je zlomil ključnico in sedmo vratno vretence, kar je zaradi bližine živčevja še posebej nevarno.

Jasno je, da slovenskega šampiona letos ne bomo več videli na kolesarskih dirkah. Na družabnih omrežjih so se nanj spomnili številni zvezdniki ter tudi reprezentančni kolegi. Domen Novak, Pogačarjev klubski kolega, ki je novico o hudi poškodbi slišal ob cesti osme etape, kjer je čakal na svojega kapetana, je zapisal samo »pogrešamo te«.

Vsi v ekipi Emiratov so bili po včerajšnji etapi kar malo v šoku. Preostala sedmerica kolesarjev je ciljno črto prečkala skupaj in povsem v ozadju, po etapi pa niso dajali komentarjev. Odstop Pogačarja bo hkrati povsem spremenil ritem dirke, ta bo sedaj precej bolj napadalna, videli pa bomo več uspeha ubežnikov.

Takole se je v bolnišnici slikal prvi kolesar sveta. FOTO: instagram/posnetek zaslona

Tudi Primož Roglič, ki je sedaj na Vuelti v odličnem položaju za napad na peto skupno zmago, je reprezentančnemu kolegu zaželel hitro okrevanje, na Pogačarja pa sta se spomnila tudi Luka Mezgec in Jan Tratnik. Španec Enric Mas včeraj na uradni podelitvi iz spoštovanja do svetovnega prvaka ni oblekel rdeče majice, ni pa še jasno, ali jo bo danes nosil – nekaj podobnega se je nazadnje zgodilo na Touru leta 2007, ko je v rumenem odstopil Michael Rasmussen, Alberto Contador pa navkljub temu, da je vodil, naslednji dan ni nosil rumene majice.

Seveda je slovenski šampion še več dobrih želja prejel po zasebnih kanalih, a lepo je videti, da je slovenska kolesarska srenja stopila skupaj – upajmo, da bo to naše fante še bolj motiviralo, ne le na Vuelti, tudi na svetovnem in evropskem prvenstvu.

Pred kolesarji na Vuelti je sicer ena izmed najtežjih etap na dirki. Roglič za Masom zaostaja točno minuto, danes pa gre pričakovati večje spremembe v skupnem seštevku.