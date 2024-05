Pogačar prebil strop na lestvici UCI, Roglič na generalko za Tour

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) bo šel po zmagi na Giru tako in drugače v višave. Po tednu dni počitka se bo odpravil na višinske priprave za Tour v francosko smučarsko središče Isola 2000, že danes pa je na osveženi lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI), na kateri je na vrhu rekordnih 150 tednov (neprekinjeno 140 tednov), prebil strop. Podvigi v Italiji so mu prinesli več kot 3000 točk, tako da je segel do doslej nepredstavljivih 9663 točk. Ob izgubi točk za lansko rožnato zmago pa je zdrs na 13. mesto lestvice doživel Primož Roglič (Bora Hansgrohe), ki bo kmalu začel nov vzpon – bržkone že na kriteriju Dauphine.