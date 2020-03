Pogačar prihaja domov, Giro pa že išče nov datum

Ljubljana

AFP Primož Roglič se na morebitno nadaljevanje sezone pripravlja v Monte Carlu. FOTO: AFP

V Budimpešti kdaj drugič

Direktor Gira Mauro Vegni išče rešitev za največjo italijansko dirko. FOTO: Leon Vidic/Delo

- Širjenje koronavirusa bo odneslo tudi dobršen del kolesarske sezone. Odpovedi se vrstijo druga za drugo, tudi Gira d'Italia ne bodo priredili, kot je bilo predvideno od 9. do 31. maja. K temu so organizatorje prisilili Madžari, ki tako zgodaj ne želijo gostiti uvodnih treh etap »rožnate dirke«. Edina dobra novica za slovenske ljubitelje kolesarstva je, da se bojutri zdrav vrnil iz karantene v Združenih arabskih emiratih.Za Pogačarja se tako srečno končuje dvotedenski hotelski »pripor« v Abu Dabiju, ki se je začel 28. februarja, dan za tem, ko je slavil zmago v 5. etapi dirke po Združenih arabskih emiratih, ki so jo nato prekinili zaradi dveh primerov koronavirusa v karavani. Večina udeležencev je po negativnih testih po treh dneh odšla domov, v karanteni so ostali člani štirih ekip, tudi Pogačarjeve UAE, ki je dva tedna preživela v prvem nadstropju hotela Crowne Plaza Yas Marina.»Po treh sklopih testiranj in pretečenem karantenskem obdobju se naša ekipa vrača v Evropo. Tisti, pri katerih so bili testi pozitivni, pa ostajajo v najboljši možni bolnišnični oskrbi v ZAE,« je sporočilo vodstvo Pogačarjeve ekipe, ki ni razkrilo, koliko je bilo okuženih. Da je med njimi, je sam na družbenih omrežjih objavil kolumbijski šprinter, ki pa nima hujših simptomov.Edina dirka na najvišji ravni je ta čas Pariz–Nica, ki pa tudi ne poteka brez zapletov. Številne ekipe so se odpovedale nastopu, med njimi tudi Jumbo Visma(po višinskih pripravah na Kanarskih otokih se na morebitno nadaljevanje sezone pripravlja na svojem domu v Monte Carlu). Prireditelji iz agencije ASO (pod njenim okriljem je tudi Tour), ki so, kolikor je bilo možno, omejili stike med kolesarji in gledalci ob cestah, so vztrajali, da bodo dirko izpeljali do konca, vendar jim to ne bo uspelo. Dirka se bo po dogovoru z ekipami in s francoskimi oblastmi končala s 7. etapo jutri v smučarskem središču La Colmiane namesto z nedeljsko 8. etapo v Nici.Na cilju pa ne bo slovenskih kolesarjev, danes se je namreč umaknila ekipa Bahrain McLarenin športnega direktorja. »Po posvetu z vsemi deležniki smo se odločili, da se vsi naši člani čim prej vrnejo v svoje domovine. Ker nas skrbi za zdravje vseh v ekipi in ker je gibanje po Evropi vse bolj omejeno, je ta preventivni ukrep naša prioriteta,« so sporočili iz bahrajnskega moštva.Po dirki Pariz–Nica bo poklicno kolesarstvo malodane »ugasnilo« vsaj do konca meseca, vse marčne dirke so odpovedali tudi v Belgiji, kjer so pustili še odprto okno za 5. april, ko je (še) na sporedu njihova največja enodnevna dirka po Flandriji. Od 9. do 31. maja pa na koledarju ni več Gira d'Italia.»Na Madžarskem veljajo izredne razmere, lokalni organizacijski komite uvodnih etap Gira je 12. marca italijanskim partnerjem sporočil, da v teh razmerah štart dirke v Budimpešti ni mogoč. Cilj vseh partnerjev je, da spremenimo pogodbo in se dogovorimo za gostovanje Gira na Madžarskem kdaj drugič,« je na družabnih omrežjih najprej objavil član madžarskega organizacijskega odboraSledilo je še uradno sporočilo agencije RCS, ki organizira Giro: »Izvedba Gira v predvidenem datumu ni mogoča, skupaj z madžarskimi partnerji iščemo novo rešitev, odločitev pa ne bo padla pred koncem prepovedi javnih dogodkov, ki v Italiji velja do 3. aprila.«Tour de France je ta čas še na sporedu od 27. junija do 19. julija, Vuelta od 14. avgusta do 6. septembra, svetovno prvenstvo v Švici pa od 20. do 27. septembra. Bomo Giro spremljali oktobra?