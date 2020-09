FOTO:Pogačar: Primož bo branil majico, jaz jo bom napadal

Čeprav je v nedeljo Primož Roglič kot prvi Slovenec v zgodovini oblekel rumeno majico, je bil za marsikoga odkritje prvega tedna Toura Tadej Pogačar. To, da bo »Rogla« na vrhu, so napovedovali in pričakovalo domala vsi. Ne pa tudi tega, da bo njegov najnevarnejši tekmec njegov 21-letni rojak.Tisti, ki so bolj domači v slovenskih kolesarskih krogih, so potihem pričakovali nekaj takšnega. Na glas pa kljub temu nihče ni upal napovedati, da bosta slovenska aduta močnejša od vseh na Touru, na katerem se ni treba spraševati, ali imata opravka s smetano svetovnega kolesarskega športa. Do Pariza se lahko zgodi še marsikaj, vendar je ...