Pogačar proti Vingegaardu, rivalstvo za zgodovino

Rivalstvo med Tadejem Pogačarjem (UAE) in Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma) se bo, kot kaže, v zgodovino zapisalo kot eno od najbolj napetih in izenačenih na Touru. Slovenski in danski zvezdnik nas razdvajata z infarktnim dvobojem, ki še zdaleč ni odločen. Po dveh tednih spektakularnega dirkanja, ki ga bo jutri prekinil drugi dan premora, Pogi le 10 sekund zaostaja za rumeno majico.