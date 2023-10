Pogi razliko napravil na spustu in tretjič osvojil Lombardijo

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 117. kolesarske dirke po Lombardiji. Za 25-letnika s Klanca pri Komendi je to že tretja zaporedna zmaga na zadnjem spomeniku sezone, skupno pa peta na največjih petih enodnevnih preizkušnjah. Drugo mesto je pripadlo Italijanu Andrei Bagioliju, tretje pa še enemu Slovencu Primožu Rogliču.

Tokrat se je Pogačar za razliko od večine drugih zmag na razgibanih terenih tekmecev otresel na spustu z zadnjega zahtevnega prelaza Ganda (9,2 km/7,3 %) in si privozil dobrih 30 sekund naskoka pred zadnjimi 15 km. Prednost je nato kljub krču v desni stegenski mišici ter prizadevanju tekmecev v ozadju še povišal in tretjič zapovrstjo dobil spomenik po Lombardiji.

V ozadju se je sedmerica spopadla za preostali dve mesti na odru za zmagovalce. Z zaostankom 51 sekund je drugo mesto zasedel domačin Bagioli (Soudal-Quick Step), tretje pa še drugi slovenski as Roglič (Jumbo-Visma), ki je odpeljal zadnjo dirko za svoje zdajšnje moštvo pred selitvijo k Bora-Hansgrohe prihodnje leto. Član tega moštva, Rus Aleksandr Vlasov je bil na koncu četrti.

»Skušal sem napasti na zadnjem zahtevnem vzponu, a je bil Vlasov tam eden najmočnejših. Dobro poznam ta klanec in nisem odnehal vse do vrha. Upal sem, da se bova odpeljala skupaj in sodelovala do cilja, toda ujeli so naju ostali tekmeci,« je dejal Pogačar, ki je tokrat razliko napravil kar na spustu s prelaza Ganda.

»V nekem trenutku sem pridobil nekaj prednosti. Precej bolje sem poznal zadnji spust kot pred dvema letoma, tisto spuščanje je bilo katastrofalno,« je še dodal slovenski as, sicer dvakratni zmagovalec dirke po Franciji.

Tadeju Pogačarju je čestital tudi Primož Roglič. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Menil, da je konec

Ob zahtevnem dirkanju in skoraj šestih urah v sedlu je imel tudi težave s krči na zadnjem ravninskem delu dobrih 10 km pred ciljem. »Imel sem krč na desni, nato pa še na levi nogi. Mislil sem si, da je z menoj konec, a prebil sem se skozi te težave. Malce sem zmanjšal moč in se osredotočil na čim bolj aerodinamičen položaj na kolesu. Upal sem, da v ozadju ne bodo tako dobro sodelovali, kar se je tudi zgodilo, saj sem celo pridobil nekaj časa.«

Pogačar ima zdaj ob svojem imenu pet spomeniških zmag. Poleg treh uspehov po Lombardiji je letos slavil še na prestižni dirki po Flandriji, pred dvema letoma pa je bil najboljši še na dirki Liege-Bastogne-Liege.

V poklicni karieri je števec zmag pomaknil na 63, od tega je zgolj letos dobil 17 dirk, kar je njegov najboljši izkupiček, odkar je leta 2019 postal član ekipe UAE Team Emirates.

Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je postal prvi kolesar po slovitem Italijanu Faustu Coppiju (1946-1949), ki je Lombardijo osvojil trikrat zapovrstjo. Ob Coppiju in Pogačarju je to uspelo le še Alfredu Bindi (1925-1927). Coppi je sicer rekorder s petimi zmagami na spomeniku odpadajočega listja.

»Zmagati tretjič v tretjem poskusu in drugič v Bergamu je neverjetno. Uresničil sem sanje in sam prišel do cilja. Zadnja dva kilometra sem zelo užival, čeprav so bile bolečine hude,« je še za konec dodal slovenski as in prvi kolesar mednarodne lestvice.

Trikratnemu zmagovalcu Lombardije je uspel še en zgodovinski mejnik, saj je postal šele tretji kolesar, ki je v eni sezoni dobil tako spomenik po Flandriji kot Lombardiji ob Belgijcu Riku Van Looyu (1959) in Nizozemcu Hennieju Kuiperju (1981).

Na dirki je nastopil še en Slovenec Jan Tratnik (Jumbo-Visma), ki je opravil veliko dela ob lovljenju prve ubežne skupine, na koncu pa pričakovanju ni posegel po visokih mestih.