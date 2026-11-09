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Kolesarstvo

Pogačar razmišlja: Na mizi imam tri možnosti

Tour ostaja osrednji cilj, mika ga vrnitev na klasike in dirko po ZAE. O dokončnem koledarju sezone se bo Tadej Pogačar se bo odločil decembra.
Tadej Pogačar ima prste vmes tudi pri dobrodelnem golfu. Foto Rok Deželak Rd2.si
Galerija
Tadej Pogačar ima prste vmes tudi pri dobrodelnem golfu. Foto Rok Deželak Rd2.si
N. Gr.
9. 11. 2026 | 06:45
2:59
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Za prihodnjo sezono ima Tadej Pogačar že izbrane največje cilje, pot do njih pa ostaja odprta. Na mizi ima tri različice tekmovalnega koledarja, ki mu jih je pripravilo vodstvo UAE Emirates XRG. Osrednja naloga bo lov na šesto zmago na dirki po Franciji, ob njej si želi še tretjega naslova cestnega svetovnega prvaka in vrnitve na Vuelto, na kateri je letos po padcu predčasno končal sezono. »Ekipa mi je ponudila tri možnosti koledarja, vendar je to velika odločitev. Mislim, da še potrebujem nekaj časa, da zares premislim, kaj si želim prihodnje leto. Končna odločitev bo po mojem sprejeta decembra, ko bomo imeli naslednje priprave,« je priznal, da še ne ve, kje ga bomo spremljali. Celotnega programa še ni razkril, je pa nakazal, katere dirke bi lahko sestavljale prvi del njegove sezone. ...

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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