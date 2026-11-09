Pogačar razmišlja: Na mizi imam tri možnosti

Za prihodnjo sezono ima Tadej Pogačar že izbrane največje cilje, pot do njih pa ostaja odprta. Na mizi ima tri različice tekmovalnega koledarja, ki mu jih je pripravilo vodstvo UAE Emirates XRG. Osrednja naloga bo lov na šesto zmago na dirki po Franciji, ob njej si želi še tretjega naslova cestnega svetovnega prvaka in vrnitve na Vuelto, na kateri je letos po padcu predčasno končal sezono. »Ekipa mi je ponudila tri možnosti koledarja, vendar je to velika odločitev. Mislim, da še potrebujem nekaj časa, da zares premislim, kaj si želim prihodnje leto. Končna odločitev bo po mojem sprejeta decembra, ko bomo imeli naslednje priprave,« je priznal, da še ne ve, kje ga bomo spremljali. Celotnega programa še ni razkril, je pa nakazal, katere dirke bi lahko sestavljale prvi del njegove sezone. ...