Pogačar podpira slovenske nogometaše, Roglič na poti domov

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates) bo že čez šest dni nastopil na dirki po Švici, kjer bo seveda prvi favorit za zmago, več kot očitno pa je v imenitni formi. Svetovni prvak, ki bo švicarsko pentljo izkoristil za trening pred dirko po Franciji, zelo zavzeto trenira tudi v fitnesu, kjer so mu družbo delala eminentna motošportna imena.

Pogačar je fitnesu treniral v reprezentančnem dresu nogometaša Benjamina Verbiča, sicer člana grškega Levadiakosa, ki je dosegel zmagoviti zadetek proti Kazakhstanu ob slovenski uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2024.

Družbo so mu delali številni odlični dirkači, med njimi Carlos Sainz mlajši, voznik Williamsa v formuli 1 ter zmagovalec štirih dirk za svetovno prvenstvo. S Špancem, ta je bil Pogačarjev povabljeni gost tudi na klasiki Milano-Sanremo, sta odlična prijatelja in skupaj opravita veliko treningov na kolesu, kjer jima družbo dela tudi voznik Haasa, mladi Britanec Oliver Bearman.

Slovenijo je v preteklosti na dirki po Švici že navduševal kralj hladnih razmer Simon Špilak. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Forma pred dirko po Švici je kot kaže dobra. Od prihodnje srede dalje mu bodo v ekipi Emiratov pomagali še Mikkel Bjerg, Brandon McNulty, Nils Politt, Domen Novak in Felix Großschartner, ki naj bi v zasedbi za Tour zamenjal poškodovanega Marca Solerja. Še vedno pa ni jasno, ali se bo za Tour uspel pripraviti Adam Yates, njegova zamenjava bi bil lahko Pavel Sivakov, že pa je jasno da v Franciji ne bo Joãa Almeide.

Na štartu švicarske pentlje bo tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), od katerega v Švici prav tako pričakujemo dober rezultat. Na štartu namreč ne bo veliko zvezdnikov, tisti, ki pa bodo, pa se bodo pripravljali na dirko po Franciji in še ne bodo optimalno pripravljeni. Roglič, vsaj tako z ekipo zatrjuje celotno sezono, ne gre na Tour, na dirke pa prihaja direktno s priprav v Sierra Nevadi, ki jih je zaključil danes.

Primož Roglič prihaja v dobri formi. FOTO: Til Buergy/AFP

Pogačarja bo težko premagal, a Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Richard Carapaz (EF Education Easypost) in Tom Pidcock (Pinarello-Q36,5) pa so zagotovo premagljivi. V Bori mu bodo oporo nudili še Finn Fisher-Black, Giovanni Aleotti, Alexander Hajek, Emil Herzog, Frederik Wandahl in Aleksandr Vlasov – čeprav štartna lista še ni uradno potrjena, lahko rečemo, da se bosta Slovenca borila za mesta povsem na vrhu. Na nekoliko lažjih etapah bo dirko medtem animiral Mathieu van der Poel (Alpecin Premier-Tech), ki se po pomladi vrača na dirke.