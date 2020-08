FOTO:Pogačar: Rogliča se je treba otresti pred vrhom

Nica

Tadej Pogačar (v sredini) je bil na DP v vožnji na kronometer Pokljuki hitrejši od Primoža Rogliča (levo) in Jana Polanca. FOTO: Prijavim.se

Tadej Pogačar (levo) in Primož Roglič sta krojila vrh na lanski Vuelti, ga bosta tudi na letošnjem Touru? FOTO: Ander Gillenea/AFP

Če bo bela, je lahko tudi rumena

Tadej Pogačar je ob koncu kriterija Dauphine pokazal obetavno formo, sklepno etapo je končal na 3. mestu, v skupnem septevku pa je bil 4. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

je prvi favorit za zmago na Touru, ki se jutri začenja v Nici. Ni pa edini slovenski kandidat za rumeno majico. V boj zanjo se podaja tudi, ki pri 21 letih deluje umirjeno in zrelo kot prekaljeni veteran. Pa tudi samozavestno kot kolesar, ki ve, da je naredil vse, da bo na vrhuncu forme, ko bo to najbolj potrebno.Na pleča mladca s Klanca pri Komendi nihče ne želi nalagati prevelikega pritiska, tudi pri njegovi ekipi UAE zelo previdno izbirajo besede, ko gre za pričakovanja pred dirkami. Pred Tourom uporabljajo malodane enak besednjak kot pred lansko Vuelto, ki jo je končal na 3. mestu: na štart gre brez rezultatskih zahtev, naj na kolesu le uživa, da ne bo sam nosil prevelike odgovornosti, bo poleg njega kapetan ekipe tudiVendar se zdi, da so realna razmerja moči znotraj ekipe vsem znana ter da Pogačarju stežka nalagajo pričakovanja, ki jih ne bi imel že sam. Najpomembneje pa je, da jih uresničuje in pred njimi ne kloni. »Začenja se dirka iz mojih sanj in sem zelo vesel, da sem lahko na štartu. Vse je mogoče, to smo videli že lani na Vuelti, nočem pa prehitevati dogodkov. Ostal bom miren in se prilagajal dogodkom na dirki, vsekakor pa si želim ostati v lovu za vrh,« je Pogačar na videokonferenci s pisano mednarodno novinarsko udeležbo povedal o občutkih pred krstnim nastopom na Touru.»Na koncu kriterija Dauphiné sem bil zelo dobro pripravljen, zadnja dva tedna sem zato posvetil predvsem regeneraciji in temu, da sem nekoliko odklopil glavo. Po počitku bom morda potreboval kakšen dan, da spet ujamem tekmovalni ritem, v prvem tednu je glavna naloga izgubiti čim manj časa proti najnevarnejšim tekmecem, nato pa do Pariza stopnjevati formo,« se bo »Pogi« držal lanske španske strategije, s katero se je v zadnjem tednu povzpel na oder za zmagovalce in oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.Teh ima v svoji zbirki že veliko, če bo dodal še eno, najbrž tudi vrh v skupnem seštevku ne bo daleč. »Če se bom boril za belo majico, se bom tudi za rumeno. Lanski zmagovalec Touratudi še sodi v konkurenco mladih kolesarjev, vsako majico bo na Touru težko osvojiti,« je Pogačar spomnil na prodor mladega kolesarskega rodu, ki pa letos še ni imel odgovora na moč Primoža Rogliča in predvsem na njegov eksploziven finiš navkreber. Ne nazadnje je Pogačar zaradi tega izgubil dvoboj za naslov slovenskega prvaka na Ambrožu pod Krvavcem.Kako se bo 30-letnega rojaka lotil na Touru? »Rogliča se je treba pač otresti pred vrhom,« je izstrelil kot iz topa, vendar v isti sapi priznal, da to še zdaleč ne bo enostavno. »Primož je ta čas eden od najboljših na svetu, težko se ga bo otresti. Bomo videli, kako se bo počutil ter kako se bodo počutili drugi, na dirki bo še veliko odličnih kolesarjev. Ineos nima le Bernala, temveč tudiin, Jumbo Visma poleg Rogliča še. Bora Hansgrohe prihaja z, Education First z, konkurenčni bodo bržkone tudi. Zasedba bo izjemna, dobro se bomo udarili,« je Pogačar povedal o zgoščeni konkurenci.Pričakuje, da bodo za končno zmago ključne gorske etape v zadnjem tednu, 17., 18. in na koncu še vožnja na kronometer v 20. etapi. Bitka na najvišji ravni pa se bo začela že takoj. »Pomembna bo vsaka etapa, že druga v hribovju v okolici Nice pa me zanima. Tu veliko treniram, poznam ceste, to bo že ena od najbolj zahtevnih etap dirke, vendar bom poskušal ostati z najboljšimi in zmagati,« je samozavesten Pogačar, ki se zaveda, da noben kolesar ne zmore vsega sam. Ob sebi bo imel tudi 28-letnega rojaka. »Jan je dobro pripravljen, mislim, da mi bo vseskozi stal ob strani, če bo šlo kaj narobe, bo on poskrbel za to,« je začetek najbolj slovenskega Toura doslej napovedal Pogačar.