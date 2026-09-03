Pogačar s padcem ni ogrozil le SP, otežil si je tudi prihodnjo sezono

Nekdanji irski kolesarski zvezdnik Sean Kelly ne potrebuje posebne predstavitve, glavnini javnosti, ki kolesarstvo bolj podrobno spremlja šele v zadnjem desetletju, je poznan kot komentator, pred tem je bil izvrsten tekmovalec. Med drugim je kar sedemkrat dobil dirko od Pariza do Nice, za pasom ima 16 etapnih zmag na Vuelti in tudi zmago v skupnem seštevku (1988), na kar bo moral Tadej Pogačar še počakati. Letos je Kelly tudi kolumnist na portalu cyclingnews, kjer je ocenil, kaj poškodbe pomenijo za Pogačarjevo prihodnost. »Največ je odvisno od tega, kako hitro bo prišel iz bolnišnice in kdaj bo šel lahko nazaj v pogon, takrat bo bolj jasno, če je še realno razmišljati o tekmovalnih ciljih v tej sezoni. Ključnica bo v 14 dneh dobra, vratno vretence pa bi ga lahko bolj oviralo. Vsekakor ...