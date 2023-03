Pogačar s prvim skokom odpihnil Vingegaarda

Tadej Pogačar (UAE) je ta čas nesporna številka ena svetovnega kolesarstva. To je sporočilo 4. etape dirke Pariz–Nica, na kateri sta se prvič letos navkreber udarila z Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma). Slovenski zvezdnik je bil prepričljivo močnejši, en skok je bil dovolj, da je strl Danca, si prikolesaril etapno zmago in tudi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

Vzpon na smučarsko središče La Loge des Gardes v Centralnem masivu je bilo prizorišče prvega sezonskega obračuna med kolesarjema, ki sta se lani borila za zmago na Touru. Tedaj je Vingegaard končal pred Pogačarjem, ki je letos brez dvoma željan revanše in prvi stik z velikim tekmecem je zanj zelo obetaven. Na 6,7 km dolgem vzponu je sicer prvi napadel Vingegaard, a je Pogi brez težav odgovoril. Nekaj minut njunega taktiziranja je izkoristil David Gaudu (Groupama FDJ) in si prikolesaril skoraj 20 sekund prednosti. Nato pa je 2,5 km pred ciljem udaril Pogačar. Takoj se je odprla vrzel do Vingegaarda, ki se je sprva na vse pretege trudil, da bi ga ujel, nato pa se vdal v usodo. Tako kot Gaudu, ki je v šprintu poskušal ugnati 24-letnika s Klanca pri Komendi, in po pričakovanju potegnil krajšo.

»Zelo živčno je bilo že na ravnini zaradi vetra, nato me je moja ekipa v klanec pripeljala v idealni položaj. Vedel sem, da Gauduja ne smem posuti predaleč, zato sem se pognal za njim. Ko je prvič Vingegaard napadel, se mi je zdelo, da se počuti zelo dobro, zato nisem šel takoj v protinapad. Kasneje je klanec postal zahtevnejši in malo mu je zmanjkalo, da bi sledil mojemu skoku, nato se je nekoliko zlomil,« je Pogačar orisal pot do svoje letošnje 6. zmage, 52. v karieri.

»Rumena majica še ni bila v načrtu, vendar se je ne branim, lepo je biti spet v njej,« je še povedal, potem ko je proti Vingegaardu, za katerim je po 3. etapi zaostajal 11 sekund, na cesti pridobil 43 sekund, z odbitnimi sekundami pa še 12. Tako je zdaj v rumenem 10 sekund pred Gaudujem in 44 pred Vingegaardom.