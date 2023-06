Tadej Pogačar sam sebe premagal za poldrugo minuto

V nadaljevanju preberite:

Kako dobro Tadeja Pogačarja nesejo noge dva meseca po zlomu zapestja na dirki Liege–Bastogne–Liege in dober teden dni pred štartom Toura? To je bilo glavno vprašanje pred DP v vožnji na čas na Pokljuki, odgovor pa je obetaven pred bojem za rumeno majico. Pogačarjeva zmaga je bila ob okrnjeni konkurenci samoumevna, a zgovorno je predvsem to, da je sebe izpred treh let premagal za skoraj poldrugo minuto.