Pogačar se je odpovedal dirki po Sloveniji, Touru nikakor ne

Veliko ugibanj je bilo v zadnjih dneh, kje bosta v prihodnjih tednih nastopala najboljša slovenska kolesarja. Primož Roglič (Jumbo Visma) je po zmagi na Giru še skrivnosten glede tega, ali bo njegova naslednja postaja dirka po Švici ali Tour de France. Tadej Pogačar (UAE), ki se je iz karavane umaknil po zlomu zapestja na aprilski dirki Liege–Bastogne–Liege, pa je z višinskih priprav na Sierri Nevadi razkril svoj rumeni načrt.

»Doslej sem dobro treniral, na trenažerju, tekel sem, zdaj sem začel kolesariti na cesti, forma ni slaba, tudi zapestje je boljše iz dneva v dan. Sem na Sierri Nevadi na višinskih pripravah, poskušal bom povleči čim več iz tega. Nato grem 11. junija za tri dni na ogled štirih etap Toura, sledijo višinske priprave v Sestrieru in državno prvenstvo na cesti in v vožnji na kronometer. Skozi te preizkušnje si bom poskušal povrniti dirkaške občutke. Dirka po Sloveniji? Izgubil sem preveč treninga na cesti, osredotočiti se moram na zunanje treninge, intervale,« je na virtualni novinarski konferenci povedal Pogačar, ki tako po dveh zaporednih zmagah ne bo branil zelene majice na dirki po Sloveniji, ki se bo 14. junija začela v Celju.

Izpraševalce je zanimalo predvsem, kako je preživel tedne po padcu 23. aprila v Belgiji, kjer se je na zadnjem pomladanskem spomeniku obetal velik dvoboj med njim in Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), a je Pogija zaradi velike luknje na cesti po tleh zbil Mikkel Honore (Education First). Sledilo je slikanje, ki je razkrilo zlom čolniča in lunice v levem zapestju, ter isti dan operacija pri specialistu za ročno kirurgijo v Genku.

Na Pokljuko in v Radovljico

»Prvi teden je bil tako ali tako namenjen počitku po Liegeu, drugi teden sem že šel na trenažer, se sprehajal, tretji teden so se začeli strukturirani treningi, prišel je naš fizioterapevt, s katerim sva delala skoraj od jutra do večera. Hiperbarično komoro, magnetno terapijo, vaje za roko, krioterapijo, delo z osteopatom, vse to sem dal skozi. Četrti teden je bilo podobno, šel sem že ven na kolo, vendar zelo pazljivo, eno uro vsak drugi dan. Hodil sem v hribe in tekel. Na Sierri Nevadi zdaj treniram na cesti in trenažerju, dosti na kolesu za kronometer, na katerem se lahko naslonim na roke in ne obremenjujem zapestja,« je svojo pot nazaj med najboljše orisal 24-letnik s Klanca pri Komendi, ki ga v ponedeljek čaka še en eno slikanje zapestja.

Pogačar pričakuje, da bo pokazalo, da so se kosti zacelile, saj ne čuti več bolečin. Potem bo lahko še bolj samozavestno treniral in formo preizkusil na DP v vožnji na kronometer 22. junija na Pokljuki in na cesti 25. v Radovljici. »Ustrezajo mi ogrevalne dirka, a tritedenska preizkušnja ima 21 etap, dobro je nanjo priti čim bolj svež. Po državnem prvenstvu bom opravil še nekaj treningov za motorjem, da bom simuliral razmere na dirki,« Pogačar pričakuje, da na štartu 1. julija v Bilbau ne bo v zaostanku za tekmeci na Touru.

Rad bi doživel Svete Višarje

»Prvi etapi sta lepi, izjemno zahtevni. Raje imam tak začetek, kot pa, da so prvi teden ravninske etape, takoj se vidi, kdo sodi kam in ni tako stresno. Prve dni bo šlo na polno, podobno je bil pred dvema letoma, dobro sem se počutil, takšen Tour mi je všeč,« se novega francoskega izziva veseli Pogačar, ki se bo udaril z lanskim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma), ki jutri začenja generalko na kriteriju Dauphine. Rogličevi načrti še niso znani, Evenepoel pa je že povedal, da ga kljub odstopu na Giru ne bo na Tour, bo pa nastopil na dirki po Švici.

Tudi Tadej Pogačar je užival v navijaškem vzdušju, ki je Primoža Rogliča poneslo do zmage na Giru. FOTO: Jože Suhadolnik

»Na njegovem mestu bi prišel, vendar se vsak počuti in odloči drugače. Rad bi ga videl na Touru, konkurenca bi bila močnejša. Enako velja za Rogliča. Jumbo Visma ima vodjo v Vingegaardu, Roglič je dobil Giro. To je popoln položaj zanje, mogoče nočejo pritiskati na Primoža in ga bodo prihranili za Vuelto,« je ugibal Pogačar, ki si je kajpak ogledal odločilno etapo Gira na Svetih Višarjah.

»Etapa je bila nora, vedel sem, da Roglič lahko zmaga. Ne vem, ali je razmišljal o Touru 2020, gotovo pa je bila to zanj zelo lepa zmaga. Slovenski navijači so mu zelo pomagali. Noro je bilo videti, koliko rojakov je prišlo navijat samo zanj. To je bila najbolj nora etapa letošnjega Gira. Tudi jaz si želim voziti kdaj na taki etapi tako blizu Slovenije,« je še povedal Pogačar