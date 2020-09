Pogačar si bo prikolesaril z naskokom največ nagrad

Ljubljana - Mladi slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo ob svojem krstnem nastopu na dirki po Franciji slavil končno zmago. Na največji kolesarski preizkušnji na svetu je osvojil tri majice (rumeno, pikčasto in belo), obenem pa si je zagotovil tudi z naskokom največ nagrad med vsemi kolesarji, zaradi česar bodo zadovoljni tudi v njegovi ekipi UAE Team Emirates.



»Pogi« je do 15. etape po podatkih Gracenota in izračunih po pravilniku Toura zbral 35.220 evrov za etapne uvrstitve, prihode na gorske cilje in nošenje majic. V naslednjih petih etapah je po seštevku denarnih nagrad zbral še dodatnih 21.380 evrov.



Ob tem bo danes zaradi vožnje v rumeni, pikčasti in beli majici na poti do Elizejskih poljan zaslužil še 1100 evrov. Če bi ob tem etapo zaključil v prvi dvajseterici, bi dobil še nekaj dodatnih evrov, kar pa zaradi predvidenega šprinterskega zaključka ni najbolj verjetno.



Ne glede na dogajanje v zadnji etapi to pomeni, da bo še ne 22-letni šampion s Klanca pri Komendi z etapami na letošnji francoski pentlji zbral 57.700 evrov. Največji del tega zneska predstavljajo tri etapne zmage v skupni vrednosti 33.000 evrov. Od tega je treba sicer odšteti tudi dve kazni, ki si ju je med Tourom prislužil zaradi odvrženih smeti zunaj za to določenih območij, s čimer bo seštevek manjši za slabih 400 evrov.



Zaradi končne zmage bo Pogačar prejel dodatnih 500.000 evrov, za prvi mesti v razvrstitvi za belo in pikčasto majico pa bo prejel še 20.000 oziroma 25.000 evrov. Skupaj bo torej »Pogi« v fond ekipe UAE Team Emirates prispeval 602.328 evrov.