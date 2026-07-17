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Kolesarstvo

Pogačar si je oddahnil, karavana Toura se je snela z verige

Slovenski kolesarski šampion je brez zapletov prestal izjemno hitro najdaljšo etapo. Mateju Mohoriču so pošle moči.
Tadej Pogačar se veseli vrnitve v Le Markstein. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Tadej Pogačar se veseli vrnitve v Le Markstein. FOTO: Loic Venance/AFP
Miha Hočevar
17. 7. 2026 | 19:18
4:17
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Karavana Toura se je snela z verige. Tudi najdaljša 13. etapa je bila med najhitrejšimi v zgodovini, čeprav so morali kolesarji v 205,8 kilometra premagati 2400 višinskih metrov, so na njej dosegli povprečno hitrost 50 km/h. Pripisali so jo najhitrejšemu med ubežniki Mauru Schmidu (Jayco Alula), ki se je veselil največje zmage v karieri. Dobrih sedem minut in pol za njim je v cilj prikolesaril vodilni Tadej Pogačar (UAE), ki je hranil naboje za morda že odločilni konec tedna.

»Za nas je bilo še bolje, da je bil Pidcock v ospredju, saj so ga morala loviti druga moštva, mi pa smo se lahko v zadnjih 30 km vozili v zavetrju,« je nadaljeval šampion s Klanca pri Komendi, ki se ne bo skrival v karavani v zaključkih 14. in 15. etape.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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