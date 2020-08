Pogačar si kapetanski trak deli z Arujem

Ljubljana



Pokazali, kaj zmorejo

AFP Fabio Aru je leta 2014 slavil zmago na Vuelti, vendar zadnja leta ni konkurenčen najboljšim na tritedenskih dirkah. FOTO: Jaime Reina/AFP

- Štartni seznam 107. Toura, ki se bo v soboto začel v Nici, počasi dobiva dokončno podobo. Danes je svojo osmerico razkrila ekipa UAE. V njej sta po pričakovanjih dva Slovenca,V zasedbi ekipe iz Združenih arabskih emiratov ni večjih presenečenj. Glede na pričakovanja je prišlo le do ene spremembe, novega norveškega prvakaje zamenjal njegov rojak. V ekipi so še Italijani, Španecin norveški šprinterO tem, da ima Pogačar v tej zasedbi največ možnosti za visoko uvrstitev v skupni razvrstitvi, ni dvoma, vendar vodstvo ekipe 21-letnemu kolesarju s Klanca nad Komendo ni želelo že pred začetkom naprtiti vsega bremena. V Nici si bo »kapetanski trak« delil z Arujem, 30-letnim Italijanom, ki ima za seboj že zmago na Vuelti (2015), 2. mesto z Gira (2015) in 5. mesto s Toura (2017), vendar v zadnjih letih ni več konkurenčen najboljšim na tritedenskih dirkah.»Nekoliko sem živčen, predvsem pa vznemirjen pred svojim prvim štartom na Touru. Na kriteriju Dauphiné smo pokazali, kaj zmoremo kot ekipa. Ves teden smo bili močni. Formolo je slavil etapno zmago, De La Cruz je osvojil majico najboljšega hribolazca, jaz pa sem bil pri vrhu skupne razvrstitve. To je bila zelo dobra priprava za Tour de France in pokazatelj, kako močni smo. Vemo, da bo treba iti na Touru korak naprej, vendar smo samozavestni, če nam bo šlo po načrtih, lahko dosežemo marsikaj,« je pred začetkom Toura optimističen Pogačar.Športni direktor(v vodstvu ekipe to pot ne bo slovenskega selektorja, ki je Pogačarja spremljal na poti do 3. mesta na lenski Vuelti) je prepričan, da bo imel Pogačar tudi dovolj močno ekipno podporo. »Izbrali smo najboljšo miožno ekipo, da bo na Touru pomagala našima adutoma v skupnem seštevku Pogačarju in Aruju. Kristoff bo dobil priložnosti v šprinterskih preizkušnjah, po potrebi pa se bo prelevil tudi v pomočnika v boju za vrhu v skupnem seštevku. Zelo smo vznemirjeni in motivirani, da lahko letos nastopimo na Touru,« je dejal Peiper.Polanc bo skupaj z De la Cruzom in Formolom ključni Pogačarjev pomočnik v gorskih etapah, Laengen, Kristoff in Marcato pa bodo za svoja kapetana skrbeli na ravninskih predelih.