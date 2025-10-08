Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

Poletni premor je Tadeju Pogačarju prišel še kako prav, v jesen je vstopil v odlični formi in eno za drugo niza fenomenalne zmage. Samostojna akcija na dirki po treh dolinah Vareseja je bila pričakovana, napad na spustu nekoliko manj, pod črto pa je jasno, da je Pogi v odlični formi.

Ta konec tedna bo lovil rekordno peto zmago na dirki po Lombardiji, na klasiki padajočega listja se je vedno dobro odrezal. Še pred tem pa je v Vareseju pohvalil tudi tekmece. »Julianu Alaphilippu sem na zmagovalnem odru dejal, da se že jaz ob Albertu Philippsenu (20 let, op. p.) počutim starega, kako je šele njemu? Le zasmejal se je,« je bil dobre volje Pogačar, ki bo imel v 33-letnemu dvakratnemu svetovnemu prvaku resnega tekmeca v Lombardiji.

»Kolesarstvo je v dobrih rokah, prihaja nekaj fenomenalnih mladeničev, poglejte Paula Seixasa, tudi Philipsen je neverjeten, čez sezono ali dve nas bodo zamenjali na vrhu. Veselim se, da se bom z njimi pomeril na dirkah v prihodnje,« je Pogačar pohvalil novi rod, ki se zgleduje tudi ali pa predvsem po svetovnem prvaku iz Komende, ob tem pa znova namignil, da v pelotonu ne namerava vztrajati še desetletje.

Morda pa vendarle, če bo dobil resnega izzivalca, ki ga bo gnal do roba moči in dirkanje naredil še bolj zanimivo.