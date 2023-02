Pogačar tekmece odpihnil 42 kilometrov pred ciljem

V kakšni pripravljenosti Tadej Pogačar začenja sezono 2023? To je bilo vprašanje pred dirko Jaen Paraiso Interior, ki je karavano v 179 km z 2600 višinskimi metri vodila skozi osem makadamskih odsekov v Andaluziji. Odgovor je preprost, 24-letni kolesarski as s Klanca pri Komendi je že v zmagoviti formi. Tekmece je odpihnil z napadom dobrih 42 km pred ciljem in si v samostojni vožnji prikolesaril prvo letošnjo zmago.

Andaluzijska preizkušnja, ki so jo lani priredili prvič, je po trasi kopija slovitejše italijanske makadamske preizkušnje Strade Bianche in tudi razplet je bil ponovitev lanske dirke v Toskani. Tam je Pogi napadel dobrih 50 km pred ciljem, tokrat pa nekaj kilometrov kasneje, a nadaljevalo se je enako. Nihče mu ni mogel slediti, ko je na pedala pritisnil na vso moč.

Prednost zmanjšala le počena guma

Predvsem na makadamskih odsekih, ki so večinoma potekali skozi nasade oljk, je vseskozi večal prednost. Znašala je že dve minuti, na cilju pa je je zadržal 58 sekund. Pa ne, ker bi mu v zaključku pohajale moči, temveč ker mu je na zadnjem makadamskem odseku počila sprednja guma. Zato mu je mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik s strehe spremljevalnega avtomobila, ki ga je vozil športni direktor Andrej Hauptman, snel rezervno kolo.

Na njem je nadaljeval zmagovito pot do cilja, v katerem je trojno zmago ekipe UAE preprečil Ben Turner (Ineos). Za njim sta se razvrstila Pogačarjeva pomočnika Tim Wellens in Marc Hirschi.

»Izjemno sem vesel, da sem sezono začel z zmago, kot tudi tega, kako dobro je delovala naša ekipa. Razplet je bil pravljičen z mojo zmago in še 3. in 4. mestom. Vse je šlo po načrtu, napadel sem tam, kjer smo predvidevali, Wellens in Hirschi sta mi pripravila teren za napad. Na srečo sem imel dovolj močne noge, da sem sam ostal v ospredju. To je zame velika vzpodbuda na začetku sezone. Počena guma? Na srečo sem imel dovolj prednosti, da je bil lahko naš spremljevalni avtomobil tik za mano, zato menjava ni bila posebej stresna,« je v cilju povedal Pogačar.

To ni bila le njegova prva letošnja zmaga, temveč tudi prva slovenska. Z njo je Pogi svoj zmagoviti niz podaljšal na tri dirke – dobil je zadnji preizkušnji sezone 2022 Tre Valli Varesine in po Lombardiji –, karierni izkupiček pa na prvi dirki svoje pete sezone med profesionalci povišal na 47 zmag. Pričakovati je, da bo ta teden dodal še kakšno. V sredo ga tako kot moštvenega kolega Domna Novaka in Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) čaka štart petdnevne dirke po Andaluziji, pred katero je Pogačar kajpak prvi favorit.