Slovenija izgublja bitko za veliki štart Toura

Nemčija je uradno oddala kandidaturo za gostiteljstvo velikega štarta dirke po Franciji leta 2029 in s tem naredila pomemben korak v boju za organizacijo enega največjih športnih dogodkov na svetu. Razvoj dogodkov ni najbolj spodbuden za Slovenijo, ki se prav tako poteguje za gostovanje uvodnih etap Toura 2029.

Predstavniki Nemške kolesarske zveze so v Berlinu vodstvu organizatorja dirke ASO predali uradno kandidaturno knjigo. Projekt uživa podporo nemške zvezne vlade ter dežel Berlin, Saška, Saška-Anhalt in Turingija, predvideva pa začetek Toura v Berlinu in nadaljevanje trase po vzhodnem delu države.

Obletnica padca Berlinskega zidu

Nemška kandidatura je tesno povezana s 40. obletnico padca Berlinskega zidu in miroljubne revolucije leta 1989, kar ji daje močno zgodovinsko in simbolno težo. Direktor Toura Christian Prudhomme je ob predstavitvi dejal, da gre za »izjemno prepričljiv projekt«, ki ga bo ASO zelo podrobno preučil.

»Tour de France je vedno sodil tja, kjer se piše velika zgodovina. Če bi se leta 2029 začel v Berlinu, bi postal del te zgodovine,« je poudaril Prudhomme in dodal, da je prav zgodovinska obletnica element, ki nemško kandidaturo loči od drugih. Po ocenah organizatorjev bi veliki start v Berlinu privabil okoli 12 milijonov gledalcev in ustvaril približno 150 milijonov evrov gospodarskih učinkov.

Nemci bolj prepričljivi od Roberta Goloba

Čeprav odločitev še ni sprejeta – ASO naj bi gostitelja razglasil v začetku leta 2027 – so Prudhommove besede pomemben signal. Slovenija, ki je v zadnjih letih zaradi uspehov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča večkrat izrazila željo po gostiteljstvu velikega starta, ostaja v igri, vendar se po javni podpori, ki jo je v Berlinu prejela nemška kandidatura, zdi, da njene možnosti trenutno niso več med najugodnejšimi.

Hkrati je v Sloveniji nedavno prišlo tudi do zamenjave oblasti. Lani je na Elizejskih poljanah nekdanji premier Robert Golob Prudhommu predal pismo o nameri, a odtlej ima novega predsednika tako slovenska vlada kot tudi Kolesarska zveza Slovenije. Vsaka nova oblast pa ima seveda drugačne cilje in tudi v luči tega bi lahko imela Nemčija več možnosti.

Leta 2027 se bo Tour začel v Edinburghu na Škotskem, leto pozneje pa v francoski pokrajini Champagne. Ker je za leto 2029 ponovno predviden start zunaj Francije, se za organizacijo poteguje več držav, poleg Slovenije in Nemčije tudi Češka. Spomnimo, eden glavnih sponzorjev Toura je proizvajalec avtomobilov Škoda, ki bi lahko brze težav izkoristil svojo moč in veličino. Nemčija medtem želi gostiti že peti veliki start v zgodovini po Kölnu (1965), Frankfurtu (1980), Zahodnem Berlinu (1987) in Düsseldorfu (2017).