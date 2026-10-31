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Kolesarstvo

Pogačar trase Toura skoraj še ni pogledal: Bolj ali manj je vedno enako

Slovenski zvezdnik se počasi vrača v običajni ritem, glede prihodnje sezone pa ostaja še precej neznank.
Tadej Pogačar po poškodbi na Vuelti znova nabira kilometre na cestah okoli Monaka, kjer se pripravlja na sezono, v kateri bo na Touru lovil zgodovinsko šesto zmago. FOTO: Jure Makovec/AFP
Galerija
Tadej Pogačar po poškodbi na Vuelti znova nabira kilometre na cestah okoli Monaka, kjer se pripravlja na sezono, v kateri bo na Touru lovil zgodovinsko šesto zmago. FOTO: Jure Makovec/AFP
B. P.
31. 10. 2026 | 14:31
4:14
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Trasa dirke po Franciji za leto 2027 je bila predstavljena že pred več kot tednom dni in od takrat sprožila številne analize o tem, komu je bolj oziroma manj pisana na kožo. Glavni mož, ki ga bodo prihodnje poletje skušali premagati, pa se z njo za zdaj očitno pretirano še ne obremenjuje.

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Pogačar ima z Vuelto neporavnane račune, a Giro v Sloveniji bi ga lahko premamil

Tadej Pogačar je med sobotno virtualno vožnjo na platformi MyWhoosh, enem od sponzorjev njegove ekipe UAE Team Emirates-XRG, priznal, da si trase Toura, na katerem bo napadal rekordno šesto skupno zmago, še ni podrobneje ogledal.

»Trase Toura še nisem prav podrobno preučil. Tudi na predstavitvi me ni bilo,« je dejal slovenski zvezdnik, ki se po poškodbi na Vuelti počasi vrača v običajen ritem treningov.

»Pravzaprav sem šele pred kakšnima dvema tednoma znova začel trenirati in se počasi vračam v formo,« je povedal.

»Tour je vedno bolj ali manj enak«

Nova trasa francoske pentlje je v kolesarskem svetu že sprožila številne debate. Organizatorji so vanjo vključili veliko kilometrov vožnje na čas, manj gorskih etap kot v nekaterih prejšnjih izvedbah, precej pa se razpravlja tudi o tem, komu bi takšen profil lahko najbolj ustrezal.

Pogačar pa se s podrobnostmi za zdaj ne ukvarja.

»Tour traja tri tedne. Vedno imaš velike vzpone, ravninske etape, zahtevne etape, bočni veter in vožnje na čas. Vedno dobiš nekaj od vsega.«

Po njegovem sama mesta štartov in ciljev zato ne spremenijo bistva najpomembnejše etapne dirke na svetu.

»Ne glede na to, katera mesta gostijo štart ali cilj, je bolj ali manj vedno enako. To je najtežja dirka na svetu in pripravljen moraš biti na vse.«

Pogačar bo prihodnje poletje lovil zgodovinski mejnik. Z letošnjo peto skupno zmago na francoski pentlji se je pridružil četverici legend Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu, šesta rumena majica pa bi ga postavila samega na vrh večne lestvice.

UAE mu je pripravil tri koledarje

Čeprav Tour ostaja stalnica, je precej manj jasno, kako bo videti preostanek Pogačarjeve sezone.

Moštvo UAE Team Emirates-XRG mu je pripravilo tri različne možnosti koledarja, Slovenec pa se še ni odločil, katera mu najbolj ustreza.

»Imam tri možnosti. Ekipa mi je pripravila tri različice koledarja, toda odločitev ni enostavna,« je razkril.

Končnega odgovora še nekaj časa ne bo.

»Mislim, da potrebujem še nekaj časa, da zares analiziram, kaj si želim prihodnje leto. Končna odločitev bo verjetno padla decembra, ko bomo imeli naslednji pripravljalni tabor.«

Glavni cilji sezone so sicer že precej jasni. Pogačar je pred tem napovedal nastope na Touru, svetovnem prvenstvu in Vuelti, kjer bo po letošnjem odstopu zaradi poškodbe skušal osvojiti še enega redkih velikih ciljev, ki mu manjkajo.

Največ neznank je zato povezanih predvsem s prvim delom sezone.

Velika možnost za vrnitev na klasike

Med drugim še ni povsem jasno, kje bo odprl sezono in katerih spomladanskih klasik se bo lotil. Ena najbolj zanimivih možnosti ostaja vrnitev na Pariz–Roubaix, edini spomenik, ki ga še nima v svoji zbirki.

Pogačar je vendarle nakazal, kam ga trenutno vleče.

»Obstaja velika možnost, da se vrnem na klasike, pa tudi na UAE Tour in seveda Tour de France. To ni nobena skrivnost. Bomo videli.«

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