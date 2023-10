Pogačar tudi uradno št. 1, Slovenija potrdila kvoto za Pariz

Slovenski as Tadej Pogačar je še tretjo sezono zapovrstjo sklenil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Slovenska reprezentanca v cestnem kolesarstvu je prejela devet kvot za nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Na OI bo nastopila najmanj s šestimi tekmovalci, štirimi v moški in z dvema v ženski konkurenci.

To je postalo jasno po današnjem zadnjem izračunu točk za lestvico UCI-ja, ki je mejo za deljenje kvot za nastop na OI postavil po koncu zadnjih torkovih preizkušenj svetovne serije na Kitajskem.

Moško šestdnevno dirko po Guangxiju je dobil član Jumbo-Visme, Nizozemec Milan Vader, s čimer je števec zmag svoje ekipe v letu 2023 pomaknil na 69 oziroma največ med vsemi ekipami v svetovni seriji. Žensko enodnevno preizkušnjo je dobila Poljakinja Daria Pikulik (Human Powered Health). Nika Bobnar (BTC City Ljubljana Scott) je zasedla 20. mesto.

Slovenska cestno-kolesarska odprava bo imela tako po zadnjem seštevku v Parizu na voljo devet kvot oziroma mest, ki jih bo po vsej verjetnosti zasedlo šest predstavnikov, štirje v moški in dva v ženski. Slovenija v moški konkurenci nadaljuje odlične predstave zadnjih let. Po sezonah 2020 in 2021, ki jih je sklenila na drugem mestu, in 2022, ko je bila četrta, je letošnje tekmovalno obdobje končala na tretjem mestu.

Roglič v zadnjem tednu izgubil mesto

Pogačarjeva Lombardija je bila pika na i še eni izjemni sezoni s 17 zmagami. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Na vrhu bo še tretjič zapovrstjo sezono sklenil Pogačar (UAE Team Emirates), ki je nepretrgoma na čelu lestvice že 108 tednov, skupaj 118. Četrti je sezono končal Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ga je zadnji teden prehitel Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Drugi je bil Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Od preostalih šestih Slovencev, ki so prispevali v zbir točk, je bil Matej Mohorič (Bahrain Victorious) 20., Luka Mezgec (Jayco-AlUla) 272., Gal Glivar (Adria Mobil) 422., Matevž Govekar (Bahrain Victorious) 544., Jan Tratnik (Jumbo-Visma) 552. in Tilen Finkšt (Adria Mobil) 578.

Njihovi letošnji nastopi so zadoščali za 16.498 točk, pred Slovenijo sta končali le prva Belgija (23.091) in Danska (18.780).

Prvih pet držav, torej Belgija, Danska, Slovenija, Velika Britanija in Francija, bo na cestni dirki OI nastopilo s po štirimi kolesarji, reprezentance na mestih od 6 do 10 s po tremi, ostali v najboljši dvajseterici s po dvema, do 45. mesta pa s po enim tekmovalcem.

V vožnji na čas bo imela slovenska moška zasedba enega tekmovalca. Drugo kvoto je skušal priboriti Pogačar, ki pa se na svetovnem prvenstvu v Glasgowu ni uvrstil dovolj visoko, da bi Slovenija končala med desetimi najboljšimi državami.

Bujakova priborila dve mesti

Drugače bo pri ženskah, saj je Eugenia Bujak z 12. mestom na SP pristala med najboljšimi desetimi državami in izborila dodatno kvoto za nastop v vožnji na čas. Dve tekmovalki bosta nastopili tudi na cestni preizkušnji, potem ko je Slovenija končala na 19. mestu v končnem seštevku držav.

Najvišje na lestvici je Urša Pintar, ki zaseda 92. mesto, Urška Žigart je na 104. mestu, med 200 najboljšimi pa sta še Bujakova (109.) in Špela Kern (198.). Na ženski lestvici je prva Nizozemka Demi Vollering, druga je Belgijka Lotte Kopecky, tretja pa Švicarka Marlen Reusser.

Med državami je na vrhu Nizozemska pred Italijo in Belgijo. Slovenija je zbrala 1330 točk.

Ženski kronometer bo na OI na sporedu 27. julija prihodnje leto, cestna dirka pa 4. avgusta. Moška cestna dirka bo dan prej, kronometer pa prav tako 27. julija.