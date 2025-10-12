  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Pogačar v cilj prišel tik za 40-letnim Britancem

    Na Krvavec je kot prvi prikolesaril Andrew Feather, ki je prav zaradi dirke S Klanca v klan'c pripotoval v Slovenijo. V Novem mestu tudi Hrgota in Prevc.
    Tadej Pogačar se je takole odpeljal S Klanca v klan'c. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Tadej Pogačar se je takole odpeljal S Klanca v klan'c. FOTO: Dejan Javornik
    Matic Rupnik
    12. 10. 2025 | 14:30
    12. 10. 2025 | 14:34
    4:25
    A+A-

    Na Krvavcu je najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar danes sklenil izjemno uspešno sezono 2025, v kateri je dirkal naravnost fantastično. Kot edini v zgodovini je na vseh petih spomenikih sezone končal med najboljšimi tremi, dobil je dirko po Franciji, za nameček pa je postal še evropski in svetovni prvak. Še včeraj popoldne je opravil z vso konkurenco na dirki po Lombardiji, danes zjutraj pa je bil že v domačem Klancu pri Komendi, kjer se je nekaj minut čez deseto uro začela dirka S Klanca v klan'c.

    Več kot 1100 kolesarjev se je podalo na le 22 kilometrov dolgo traso, ki niti približno ni bila tako preprosta, kot se morda sliši zaradi dolžine. Skoraj 1200 metrov višinske razlike in izjemno zahteven vzpon na Krvavec s povprečni naklonom 7,6 odstotka so ponujali spektakel brez primere.

    Pogačar je vzpon na Krvavec začel na zadnjem mestu. Tisti, ki se kdaj usedete na kolo in ste že prevozili legendarni vzpon, veste, kako strm je uvodni del. Tam je svetovni prvak že polovil slabše pripravljene kolesarje, proti vrhu pa je bilo videti, kot da tekmovalce prehiteva spremljevalni motor.

    Tadej Pogačar se je resno pripravil tudi za zadnjo dirko sezone. FOTO: Dejan Javornik
    Tadej Pogačar se je resno pripravil tudi za zadnjo dirko sezone. FOTO: Dejan Javornik

    Tudi zadnji odsek s končne postaje gondole proti plaži je izjemno zahteven, noge tam že močno pečejo. Pogačar do planine Jezerca, od koder sta bila do cilja le še slaba dva kilometra, ni ujel vseh kolesarjev. Na ciljnem prostoru, kjer se je pripravljalo veliko slavje, s katerim so domači počastili najboljšega kolesarja na svetu, so vsi nestrpno pričakovali zaključek. Na ciljno ravnino pa prvi ni prišel Tadej, temveč Andrew Feather, 40-letni Britanec, ki je v Slovenijo prišel prav zaradi te dirke.

    Tik za njim je ciljno črto prečkal Pogačar, ki je bil torej drugi, a če bi merili zgolj čas vzpona, je bil naš as seveda najhitrejši. Med preostalimi je odlično dirkal slovenski predstavnik Miran Kovačič, med najboljšimi pa je bil tudi igralec Robert Korošec.

    Štart v Komendi FOTO: Dejan Javornik
    Štart v Komendi FOTO: Dejan Javornik

    Dogodka se je udeležil tudi dvakratni državni prvak in Pogačarjev zvesti pomočnik Domen Novak, ki je nekaj časa sicer poskušal slediti Pogiju, a je na vrhu je zaostal par minut. Po razglasitvi so prireditelji zaključili tudi posebno dražbo, na kateri je Tadej podelil nekaj svojih najdražjih artiklov. Vsako leto veliko denarja vloži v svojo mladinsko ekipo Pogi Team, letos se enako imenuje tudi članska ekipa v Ljubljani.

    Sledila je podelitev Rogovega zlatega kolesa najboljšim slovenskim kolesarjem leta 2025. Po pričakovanjih je pri moških ta naziv pripadel Pogačarju, med dekleti pa je slavila njegova srčna izbranka Urška Žigart, ki je sicer tekmovala v Italiji. Najboljši mladi kolesar je postal Jakob Omrzel. Svetovni prvak se je v živo na Krvavcu udeležil podkasta Tour 202 na Valu 202, dogodek pa je za konec popestrila še legendarna slovenska skupina Siddharta, ki je precej pri srcu tudi Tadeju.

    Na štartu v Komendi FOTO: Dejan Javornik
    Na štartu v Komendi FOTO: Dejan Javornik

    Dobrodelen je bil tudi Primož Roglič

    Na sončno oktobrsko nedeljo se je v domovino vrnil tudi Primož Roglič, ki je v Novem mestu priredil že četrti Zlati krog, na katerem se skupaj s svojimi navijači poda na krajši krog, vsako leto pa obišče drugo slovensko mesto. Tokrat je bil v naši kolesarski metropoli, iz katere se je prek Šentjerneja podal proti Trški gori, v Novem mestu pa je po zaključku vožnje sledilo druženje z enim od najbolj priljubljenih športnikov pri nas.

    Tudi Rogla pa že več let deluje zelo dobrodelno. Po dražbi nekaterih njegovih najprestižnejših artiklov je ves denar vložil v mlade kolesarske upe. Z našim šampionom so se na Dolenjskem družili tudi njegov ekipni kolega pri Red Bull Bori Hansgrohe Gianni Moscon, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota in nekdanji skakalec Peter Prevc.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Sir Bradley Wiggins

    »Snifal sem kokain s svoje zlate olimpijske kolajne«

    V šokantni avtobiografiji je kolesarski junak Sir Bradley Wiggins razkril svojo pot v pekel: odvisnost od kokaina, finančni zlom in travmo spolne zlorabe.
    11. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar: To je bila moja najboljša sezona doslej

    Slovenski kolesarski zvezdnik na dirki po Lombardiji slavil zgodovinsko peto zaporedno zmago. Jutri še na Krvavec.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 17:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še petič zapored zmagovalec dirke po Lombardiji

    Pogi je pometel odpadlo listje v Lombardiji. Remco je bil spet drugi.
    Miroslav Cvjetičanin 11. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sanjska sezona 2025

    Težava ni v Pogačarju, temveč tistih, ki mu ne morejo slediti

    Izjemna sezona 2025 potrdila, da slovenski šampion z izjemo Mathieuja van der Poela v Sanremu in Roubaixu v profesionalni karavani nima več pravega izzivalca.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 18:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šport in dobrodelnost

    S Pogačarjem na Krvavec, z Rogličem na Trško Goro

    Slovenska kolesarska zvezdnika bosta sezono končala z druženjem s podporniki in zbiranjem sredstev za svoji fundaciji.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še petič zapored zmagovalec dirke po Lombardiji

    Pogi je pometel odpadlo listje v Lombardiji. Remco je bil spet drugi.
    Miroslav Cvjetičanin 11. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksej Rakša, ruski demograf

    Skoraj nihče ne razume ruske demografije, a vsi govorijo o njej

    Od marca naprej praktično ni več javno dostopnih demografskih podatkov o Rusiji. Podrobnosti je predstavil demograf Aleksej Rakša.
    Aljaž Vrabec 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    S Klanca v klan'cTadej PogačarPrimož RogličKrvavecNovo mesto

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Toskana

    Toskana izbira novega predsednika dežele

    V Toskani potekajo deželne volitve, na katerih bodo volivci izbirali predsednika in stranke za sestavo deželnega sveta.
    12. 10. 2025 | 14:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    S Klanca v klan'c

    Pogačar v cilj prišel tik za 40-letnim Britancem

    Na Krvavec je kot prvi prikolesaril Andrew Feather, ki je prav zaradi dirke S Klanca v klan'c pripotoval v Slovenijo. V Novem mestu tudi Hrgota in Prevc.
    Matic Rupnik 12. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Milijarder

    Ronaldo presegel Messija

    Portugalec je postal prvi nogometni milijarder, vreden 1,3 milijarde evrov. K prelomnici sta pripomogla pogodba s Savdijci in njegov poslovni imperij CR7.
    Žan Urbanija 12. 10. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izrael je severno Gazo spremenil v pepel in kri

    Ljudje se množično vračajo proti ruševinam svojih domov in nekdanjih življenj.
    Boštjan Videmšek 12. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sanae Takaiči

    Japonska železna lady

    Med volilno kampanjo je bodoča japonska premierka Sanae Takaiči izkoristila val protipriseljenskega razpoloženja v državi, naklonjena pa ni niti turistom.
    Agata Rakovec Kurent 12. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Milijarder

    Ronaldo presegel Messija

    Portugalec je postal prvi nogometni milijarder, vreden 1,3 milijarde evrov. K prelomnici sta pripomogla pogodba s Savdijci in njegov poslovni imperij CR7.
    Žan Urbanija 12. 10. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izrael je severno Gazo spremenil v pepel in kri

    Ljudje se množično vračajo proti ruševinam svojih domov in nekdanjih življenj.
    Boštjan Videmšek 12. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sanae Takaiči

    Japonska železna lady

    Med volilno kampanjo je bodoča japonska premierka Sanae Takaiči izkoristila val protipriseljenskega razpoloženja v državi, naklonjena pa ni niti turistom.
    Agata Rakovec Kurent 12. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo