Pogačar v cilj prišel tik za 40-letnim Britancem

Na Krvavcu je najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar danes sklenil izjemno uspešno sezono 2025, v kateri je dirkal naravnost fantastično. Kot edini v zgodovini je na vseh petih spomenikih sezone končal med najboljšimi tremi, dobil je dirko po Franciji, za nameček pa je postal še evropski in svetovni prvak. Še včeraj popoldne je opravil z vso konkurenco na dirki po Lombardiji, danes zjutraj pa je bil že v domačem Klancu pri Komendi, kjer se je nekaj minut čez deseto uro začela dirka S Klanca v klan'c.

Več kot 1100 kolesarjev se je podalo na le 22 kilometrov dolgo traso, ki niti približno ni bila tako preprosta, kot se morda sliši zaradi dolžine. Skoraj 1200 metrov višinske razlike in izjemno zahteven vzpon na Krvavec s povprečni naklonom 7,6 odstotka so ponujali spektakel brez primere.

Pogačar je vzpon na Krvavec začel na zadnjem mestu. Tisti, ki se kdaj usedete na kolo in ste že prevozili legendarni vzpon, veste, kako strm je uvodni del. Tam je svetovni prvak že polovil slabše pripravljene kolesarje, proti vrhu pa je bilo videti, kot da tekmovalce prehiteva spremljevalni motor.

Tadej Pogačar se je resno pripravil tudi za zadnjo dirko sezone. FOTO: Dejan Javornik

Tudi zadnji odsek s končne postaje gondole proti plaži je izjemno zahteven, noge tam že močno pečejo. Pogačar do planine Jezerca, od koder sta bila do cilja le še slaba dva kilometra, ni ujel vseh kolesarjev. Na ciljnem prostoru, kjer se je pripravljalo veliko slavje, s katerim so domači počastili najboljšega kolesarja na svetu, so vsi nestrpno pričakovali zaključek. Na ciljno ravnino pa prvi ni prišel Tadej, temveč Andrew Feather, 40-letni Britanec, ki je v Slovenijo prišel prav zaradi te dirke.

Tik za njim je ciljno črto prečkal Pogačar, ki je bil torej drugi, a če bi merili zgolj čas vzpona, je bil naš as seveda najhitrejši. Med preostalimi je odlično dirkal slovenski predstavnik Miran Kovačič, med najboljšimi pa je bil tudi igralec Robert Korošec.

Štart v Komendi FOTO: Dejan Javornik

Dogodka se je udeležil tudi dvakratni državni prvak in Pogačarjev zvesti pomočnik Domen Novak, ki je nekaj časa sicer poskušal slediti Pogiju, a je na vrhu je zaostal par minut. Po razglasitvi so prireditelji zaključili tudi posebno dražbo, na kateri je Tadej podelil nekaj svojih najdražjih artiklov. Vsako leto veliko denarja vloži v svojo mladinsko ekipo Pogi Team, letos se enako imenuje tudi članska ekipa v Ljubljani.

Sledila je podelitev Rogovega zlatega kolesa najboljšim slovenskim kolesarjem leta 2025. Po pričakovanjih je pri moških ta naziv pripadel Pogačarju, med dekleti pa je slavila njegova srčna izbranka Urška Žigart, ki je sicer tekmovala v Italiji. Najboljši mladi kolesar je postal Jakob Omrzel. Svetovni prvak se je v živo na Krvavcu udeležil podkasta Tour 202 na Valu 202, dogodek pa je za konec popestrila še legendarna slovenska skupina Siddharta, ki je precej pri srcu tudi Tadeju.

Na štartu v Komendi FOTO: Dejan Javornik

Dobrodelen je bil tudi Primož Roglič

Na sončno oktobrsko nedeljo se je v domovino vrnil tudi Primož Roglič, ki je v Novem mestu priredil že četrti Zlati krog, na katerem se skupaj s svojimi navijači poda na krajši krog, vsako leto pa obišče drugo slovensko mesto. Tokrat je bil v naši kolesarski metropoli, iz katere se je prek Šentjerneja podal proti Trški gori, v Novem mestu pa je po zaključku vožnje sledilo druženje z enim od najbolj priljubljenih športnikov pri nas.

Tudi Rogla pa že več let deluje zelo dobrodelno. Po dražbi nekaterih njegovih najprestižnejših artiklov je ves denar vložil v mlade kolesarske upe. Z našim šampionom so se na Dolenjskem družili tudi njegov ekipni kolega pri Red Bull Bori Hansgrohe Gianni Moscon, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota in nekdanji skakalec Peter Prevc.